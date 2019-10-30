شاهد.. البروفات الأولى لسعد رمضان استعدادًا لحفله بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

بدأ الفنان سعد رمضان، اليوم الأربعاء بروفات حفله الجديد الذي من المقرر أن يكون ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية المقام في دار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

ويحي حفل الافتتاح يوم الجمعة 1 نوفمير المقبل، "الكينج" محمد منير، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، ومن المقرر أن تكرم الدكتورة إيناس وزير الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا الفنان.





وفي يوم السبت 2 نوفمبر، تقدم الحفل الأول فرقة السلطانة الأولى للموسيقى والفنون من دولة "عمان"، يعقبة حفل الفنانة رحاب مطاوع من "مصر"، فضلًا عن مشاركة الفنان سعد رمضان من "لبنان"، كما يقدم الفنان مدحت صالح بمصاحبة فرقته الموسيقة فقرة غنائية متميزة.





ويشهد اليوم الثالث من فعليات المهرجان الأحد 3 نوفمبر ، مشاركة الفنانة مي فاروق "مصر"، يعقب ذلك فقرة صوليست جيتار وحيد ممدوح "الأردن"، بالإضافة إلى فقرة غنائية يحيها الفنان مروان خوري بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.