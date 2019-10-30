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كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوي KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة يوفنتوس اليوم NOW

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:23 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنوس وجنوي بث مباشر في الدوري الإيطالي، KORA LIVE رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، يستقبل فريق يوفنتوس بطل الدورى الإيطالي نظيره جنوى، اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2019-20.
 
وتعادل فريق السيدة العجوز أمام مضيفه نادي ليتشي بهدف لمثله، فى المباراة الأخيرة التي جمعتهما علي ملعب فيا ديل ماري، وبهذا التعادل يظل حامل اللقب متربع على عرش جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن انتر ميلان، حيث خاض زملاء كريستيانو رونالدو تسع مباريات حتي الآن حقق الفوز فى سبع وتعادل فى مباراتين.

 

فى المقابل  كانت اخر مباراة لفريق جنوى أمام بريشيا واستطاع تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط فقط، أحرزهم بعد أن خاض الفريق تسع مواجهات حتي الآن فى الكالتشيو حقق وانتصارين وتعادلين، وتلقوا الهزيمة فى خمس مباريات.

 

سيغيب عن يوفنتوس في مباراة جنوى 3 لاعبين بداعي الإصابة، هم ماتيا دي شيليو والنجم جيورجيو كيليني والجناح الطائر دوجلاس كوستا، بينما لن يغيب أي لاعب أخر بسبب الايقاف.

 

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - ماثييس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرا

باولو ديبالا - جونزالو هيجواين - خوان كوادرادو

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