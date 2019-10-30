عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منتخب مصر يفتتح مشواره بالفوز على السعودية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements

حقق منتخب مصر للجامعات الفوز في مباراته الاول ببطولة التسامح العربية للجامعات المقامة في العاصمة الاماراتية ابو ظبي.

منتخب مصر للجامعات تغلب في مباراة الافتتاح علي نظيره السعودي بأربعة اهداف مقابل هدف واحد في مباراة تسيدها المنتخب المصري وكان الطرف الاقوي طوال اللقاء.

سجل محمد خالد الهدف الأول لمصر في الدقيقة العاشرة، وأضاف إسماعيل سيد الهدف الثاني بعده مباشرة، وعزز ادهم عبد الله فوز مصر بتسجيله الهدف الثالث، قبل ان يختتم نفس اللعب اهداف منتخب جامعات مصر بالهدف الثاني له والرابع لفريقه.
Advertisements

أخبار تهمك

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يكتشف 5 مواهب في معسكر الأهلي بالإمارات

منذ حوالي 3 ساعات

نجم ليفربول الشاب يوضح من الأسرع بين صلاح وماني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة جديدة في الزمالك.. 24 مليون جنيه سنوياً راتب نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

غيابات بالجملة عن التشكيل المتوقع لكتيبة ليفربول ضد أرسنال

منذ ساعتين و 47 دقيقة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ يوم

140 ألف دولار تكاليف معسكر الأهلي في الإمارات

منذ حوالي 5 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يومين

40 مليون يورو تحسم صفقة "المايسترو" لصالح مانشستر سيتي متفوقًا على برشلونة

منذ 42 دقيقة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ يوم

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ يوم

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ يوم

محمد صلاح يصدم الجماهير قبل مباراة ليفربول ضد أرسنال

منذ ساعتين و 48 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:54 م

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

محمد صلاح يصدم الجماهير قبل مباراة ليفربول ضد أرسنال

04:56 م

أزمة جديدة في الزمالك.. 24 مليون جنيه سنوياً راتب نجم الفريق

05:46 م

40 مليون يورو تحسم صفقة "المايسترو" لصالح مانشستر سيتي متفوقًا على برشلونة

07:02 م

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status