منتخب مصر يفتتح مشواره بالفوز على السعودية



حقق منتخب مصر للجامعات الفوز في مباراته الاول ببطولة التسامح العربية للجامعات المقامة في العاصمة الاماراتية ابو ظبي.



منتخب مصر للجامعات تغلب في مباراة الافتتاح علي نظيره السعودي بأربعة اهداف مقابل هدف واحد في مباراة تسيدها المنتخب المصري وكان الطرف الاقوي طوال اللقاء.



سجل محمد خالد الهدف الأول لمصر في الدقيقة العاشرة، وأضاف إسماعيل سيد الهدف الثاني بعده مباشرة، وعزز ادهم عبد الله فوز مصر بتسجيله الهدف الثالث، قبل ان يختتم نفس اللعب اهداف منتخب جامعات مصر بالهدف الثاني له والرابع لفريقه.