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يلا جووول jufentus مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوى بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين رونالدو جووول

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:25 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يدخل يوفنتوس مباراة سهلة نسبياً اليوم الأربعاء علي ملعبه ووسط جماهيره عندما يستضيف فريق جنوي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي، تحت قيادة الحكم أنطونيو جيوا.

 

موعد مباراة يوفنتوس وجنوي بالدوري الإيطالي

يستضيف ملعب اليانز مباراة يوفنتوس وجنوي ضمن مباريات الجولة العاشرة من الكالتشيو في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية والثانية عشر بتوقيت الإمارات والتاسعه بتوقيت جرينتش.

 

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وجنوى بالدوري الإيطالي

تذاع مباراة يوفنتوس وجنوي ضمن مباريات الجولة العاشرة من الكالتشيو في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية والثانية عشر بتوقيت الإمارات والتاسعه بتوقيت جرينتش، علي قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.

 

التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس أمام جنوي بالدوري الإيطالي

 

حراسة المرمى : تشيزني

 

خط الدفاع : كوادرادو ، بونوتشي، دي ليخت، ساندرو

 

خط الوسط : ماتويدي ، خضيرة، بينتاكور، بيرنارديسكى

 

خط الهجوم : ديبالا، هيجواين، كريستيانو رونالدو

 

ترتيب يوفنتوس وجنوي بالدوري الإيطالي

 

يحتل يوفنتوس النركز الثاني بالدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة بعد لعب 9 مباريات بينما المتصدر انتر ميلان برصيد 25 نقطة والذى لعب 10 جولات، بينما جنوي في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط

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