كورة لايف NOW مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوى بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط يوفنتوس II7SRY جول NOW

يستضيف فريق يوفنتوس منافسه جنوى مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لموسم 2019 - 2020.

اليوفي يسعى لمصالحة الجماهير بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام ليتشي في الجولة السابقة بهدف لكل منهما، في لقاء أقيم في ملعب «فيا ديل ماري».

ورغم التعادل ظل حامل اللقب على قمة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن النيراتزوري، حيث حقق البيانكونيري الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين من 9 لقاءات خاضها.

أما فريق جنوى، فقد استطاع أن يحقق الفوز في آخر مبارياته في الدوري وكانت أمام بريشيا، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف وسكنت شباكه هدف وحيد في تلك المباراة.

ويحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط فقط، أحرزهم بعد أن خاض الفريق تسع مواجهات حتي الآن فى الكالتشيو.

وحقق جنوى انتصارين وتعادلين، وتلقى الهزيمة فى خمس مباريات.

التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليكس ساندرو - ماثييس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - دانيلو.

خط الوسط: بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة.

خط الهجوم: باولو ديبالا - جونزالو هيجواين - خوان كوادرادو

التشكيلة المتوقعة لفريق جنوى

حراسة المرمى: ونوت رادو.

خط الدفاع: بيتر أنكيرسين - كريستيان زاباتا - كريستيان روميرو - باولو جيلجيوني.

خط الوسط: لوكاس ليراجير - إيفان رادوفانوفيتش - لاسة شوني.

خط الهجوم: فرانشيسكو كاساتا - أندريا بينامونتي - كريستيان كوامي.

موعد مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي

تنطلق مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي، في تمام الـ 22.00 توقيت القاهرة، 23.00 توقيت مكة المكرمة، 20.00 توقيت جرينتش، وتقام مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي، على ملعب «أليانز ستاديوم»، وتنقل مباراة يوفنتوس وجنوى على قناة بي إن سبورتس إتش دي 4.