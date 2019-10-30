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مدحت صالح يطرح أغنيته الجديدة "عايش لوحدك" من ألبوم "بنت قلب"

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:24 م
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مدحت صالح
مدحت صالح
مصطفى فكيه
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طرح الفنان مدحت صالح، أغنيته الجديدة عبر قناته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات "يوتيوب"، من ألبوم "بنت قلب"، والتي طرحها على قناته الرسمة.

وهي من كلمات الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، وألحان إيهاب عبدالواحد.

كلمات الأغنية

"احساس غريب انك تكون عايش لوحدك فى الحياه، ولا حد بيتكلم معاك ولا حد تتكلم معاه، لما الظروف تحكم عليك تحكى بعينك لعينك حكاية، تفرح وتحس بونس لو شوفت صورتك فى المرايه، أجمل مكان مهما يكون بتمل من صمت السكوت، تشتاق لشكل الناس وصوتهم يوحشك، والشوق مرار لو حتى بعدك عنهم راحه ورغبه واختيار، وساعات بتتخيل بناس محتاج لو دقيقه وتقول لهم كل اللى كان نفسك تقوله فى الحقيقه".


يذكر أنه طرح أغنيه "لما قالك بحبك" وحصدت مشاهدات على اليوتيوب 29,478 ألف مشاهدة، وهي من كلمات الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، وألحان الفنان مدين توزيع الموزع الموسيقي عمرو عبدالفتاح.

أغنيه "عايش لوحدك " الأغنية رقم 7 من ألبوم "بنت قلب" المقرر طرحه الفتره المقبله، بعد طرح أغنية"بنت قلب"،" آلم"، "زى ما انت عايز "،"هما الحبايب "،"عليك احساس "،"لما قالك بحبك".

والألبوم بشكل عام هوا مشروع بين مدحت صالح والشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، تم الكشف عنه منذ فتره، وبدأ طرحه للجمهور على فترات.

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