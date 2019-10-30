Advertisements
مصرع عدد من الحوثيين في غارات للتحالف العربي على صعدة
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:02 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
أسفرت غارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة الحشوة، شرقي محافظة صعدة، عن مقتل عدد من الحوثيين المتمردين المدعومين من إيران مصرعهم، اليوم الأربعاء.
وقالت مصادر يمنية، إن الغارات استهدفت صباح اليوم، تحركات لتعزيزات الميليشيا الحوثي، في وادي مرة، بجبهة الحشوة، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".
وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة، علاوة على تدمير عدد من العربات والآليات القتالية.
وقالت مصادر يمنية، إن الغارات استهدفت صباح اليوم، تحركات لتعزيزات الميليشيا الحوثي، في وادي مرة، بجبهة الحشوة، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".
وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة، علاوة على تدمير عدد من العربات والآليات القتالية.
وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك بين جماعة "الحوثيين" الإرهابية وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.
ويسعى التحالف وقوات الجيش، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "الحوثيين" في يناير من العام 2015.
وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.
وتستمر عمليات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، حيث شن طيران التحالف غارات جديدة في مدينة الحديدة.
وأفادت قناة "روسيا اليوم" عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الهدوء سادت مدينة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما تجدد قصف التحالف العربي لمدن الحديدة وصعدة وحجة.
وأكدت قناة المسيرة التابعة لجماعة "الحوثيين" الإرهابية، وجود قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.
Advertisements