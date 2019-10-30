مصرع عدد من الحوثيين في غارات للتحالف العربي على صعدة

أسفرت غارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة الحشوة، شرقي محافظة صعدة، عن مقتل عدد من الحوثيين المتمردين المدعومين من إيران مصرعهم، اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر يمنية، إن الغارات استهدفت صباح اليوم، تحركات لتعزيزات الميليشيا الحوثي، في وادي مرة، بجبهة الحشوة، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة، علاوة على تدمير عدد من العربات والآليات القتالية.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك بين جماعة "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.





ويسعى التحالف وقوات الجيش، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "الحوثيين" في يناير من العام 2015.





وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.