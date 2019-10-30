رابط «يلا شوت» Juventus مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش يوفنتوس رونالدو اليوم NOW

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الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:14 م
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بوابة الفجر
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جنوى، ضيفا على نظيره يوفنتوس، مساء غدا الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي الممتاز.

ويدخل البيانكونيري المباراة، لايرغب سوى في تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره، بعدما سقط في فخ التعادل أمام مضيفه نادي ليتشي بهدف لمثله، بالجولة التاسعة من المسابقة.

أما على الجانب الآخر فحقق جنوى الفوز على بريشيا بثلاثية مقابل هدف وحيد، لحساب نفس الجولة.

ترتيب الفريقين بالدوري الإيطالي
ويتواجد يوفنتوس على صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، حيث خاص 9 مباريات، حقق خلالها الفوز فى 7 وتعادل فى مباراتين.

أما جنوى فيحتل المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، حيث خاض 9 مواجهات، حقق انتصارين وتعادلين، وتلقى هزيمة فى خمس مباريات.

ومن المقرر أن يفتقد يوفنتوس في خدمات هذه المباراة، كل من
ماتيا دي شيليو وجيورجيو كيليني ودوجلاس كوستا، بسبب الأصابة التي لحقت بهما مؤخرا، بينما يدخل جنوى المباراة مكتملا بجميع صفوفه.

التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس
ومن المتوقع أن يستمر ساري المدير الفني ليوفنتوس، يتشكيلته الثابته خلال المباراة الماضية وتثبيتها أمام جنوى، حيث من المنتظر أن يبدأ بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: ساندرو - دي ليخت بونوتشي - دانيلو.
خط الوسط: ماتويدي - ميرا بيانيتش - خضيرا- باولو ديبالا.
خط الهجوم: هيجواين - كوادرادو.

التشكيل المتوقع لفريق جنوى:-
ومن المتوقع أن يبدأ رانديلي المدير الفني لجنوى بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: رادو
خط الدفاع : أنكيرسين - زاباتا - روميرو - جيلجيوني.
خط الوسط: ليراجير - رادوفانوفيتش - شوني
كاساتا - بينامونتي.
خط الهجوم: كريستيان كوامي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد جنوى :-
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإيطالي عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة عبر قناة bein sports HD4.

موعد مباراة يوفنتوس ضد جنوى :-
وسوف تقام المباراة بين فريق يوفنتوس ضد جنوى، على ملعب يوفنتوس، يوم الأربعاء في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
 
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