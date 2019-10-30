2 دولة تشارك ببطولة العالم للأثقال للمكفوفين في مصر



وأكد عبيد أن البطولة ستضم دول تركيا وروسيا وأوكرانيا والتشيك واليابان وليبيا وزيمبابوي والهند وجورجيا وفنزويلا ونيجيريا بجانب مصر.



وتابع عبيد أن هذه البطولة تشهد رقما قياسيا في مشاركة عدد الدول حيث لم يسبق مشاركة هذا العدد من الدول في أي بطولة من النسخ السابقة لبطولات العالم كما تشهد رقم قياسي في عدد اللاعبين المشاركين حيث ستضم البطولة 88 لاعب من الدول المشاركة .



يذكر المنتخب قد دخل في معسكر مفتوح الفترة الأخيرة وحتى موعد البطولة بالمركز الأوليمبي بالمعادي بالتدريب على مرتين صباحا ومساءا وذلك لتجهيز اللاعبين للمشاركة بالبطولة .



ويضم الفريق المصري 23 لاعب ولاعبة وهم : أحمد عليوة وخالد علي ومحمد رمضان وعلي القشاوي ومحمد بريك ومصطفى صبحي وعلي محمد علي وأحمد عادل والحسن فراج وإسلام سيف ومصطفى سليمان ومحمود شحته ومحمد الجمال واللاعبات رشا جمال وإسراء الكريم وفاطمة البربير ومنى راشد وفاطمة خميس وفاطمة السعيد وشيماء عبدالمقصود وروان جاد وآية حماده .



ويقود الجاهز الفني الدكتور خالد عبادة المدير الفني ومعه حسن صيام ولمياء أبوالحسن مساعدين وعماد الدين عبدالعزيز إداري الفريق .

يذكر أن منتخب رفع الأثقال قد تم تشكيله قبل عامين فقط وشارك ببطولة العالم الماضية بالأقصر نوفمبر الماضي ونجح في تحقيق المركز الثالث بالترتيب العام للبطولة ويستعد الفريق لخوض منافسات البطولة المقبلة حيث تسعى خلالها مصر لتحقيق إنجازا جديدا يحسب لرياضات المكفوفين .

كشف ياسر عبيد نائب رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين أن بطولة العالم لرفع الأثقال رقم 14 والبطولة الإفريقية الأولى لرفع الاثقال والبنش للمكفوفين وضعاف البصر والتي تستضيفهما مصر في الفترة من 15-22 نوفمبر المقبل بأحد فنادق القاهرة ستشهد مشاركة 12 دولة من مختلف دول العالم .