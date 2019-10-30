توزيع كروت تكافل وكرامة بدمياط (صور)



أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن بدء توزيع ٩.٧٣٦ ألف كارت فيزا للمستفيدين من برنامج " تكافل وكرامة" والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية لضمان حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا وكبار السن وذوى القدرات الخاصة ممن لا يتقاضون معاش ثابت.



و أوضحت المحافظ أنه سيتم توزيع عدد ٢٦٧ فيزا كارت معاش كرامة للاطفال اقل من ١٨ عام وتوزيع ٨.٧٧٣ ألف كارت معاش كرامة لمن فوق ١٨ عام بالإضافة إلى توزيع كروت معاش تكافل ضمان لعدد ٨ حالات وكذلك كروت تكافل لعدد ٨٨٨ حالة.



وأضافت محافظ دمياط أن عملية التوزيع تتم من خلال ١١ إدارة و٦١ وحدة اجتماعية على مستوى المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.



فى ذات السياق وجهت المحافظ الى حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة تسليم كروت الفيزا للمستحقين بكل دقة والتيسير على المواطنين.

أطلقت مديرية تضامن دمياط، مبادرة قرية بلا أمية للقضاء على الأمية في القرى ورفع المستوى التعليمي للأهالي، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية التى تعمل في نطاق تلك القرى.



وبدأت جمعية منار السبيل بقرية السنانية بدمياط برئاسة تامر فايد، في الاختبارات الدورية لطلاب فصول محو الأمية بجمعية منار السبيل في إطار سعي الجمعية لمحو أمية المواطنين، بالتعاون المشترك بين الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع دمياط برئاسة ناصر حماد.



تابع حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط توزيع بطاقات الصرف لبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة بمركز ومدينة فارسكور، بحضور خالد ابو الفتوح مدير الإدارة الاجتماعية وأعضاء اللجنة المشكله للتوزيع علي المستفيدين.وفي سياق متصل قامت لجنة ٱخري بميت أبو غالب بالنزول ميدانيًا لبعض الحالات المسنه والغير قادرين لتسليمهم الفيزا كارت الخاصة بهم.كما شدد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط علي ضرورة الإنتهاء من التوزيع قبل بداية نوفمبر المقبل حفاظًا على حق المواطن وكذلك أهمية التحقق من الحالات الضمانيه جاريه الصرف، ويأتى ذلك في ضوء ورود عدد9736فيزا كارت للمستحقين، سيتم توزيعها في كافة المراكز والقرى.