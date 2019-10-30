افتتاح مركز تأهيل وتدريب الأخصائيين النفسيين بجامعة المنصورة (صور)



بحضور اللواء محمود خليفة مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية، والدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية، والدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة، والدكتور محمود سليمان الجعيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي شاهين رئيس قسم اللغة الإنجليزية، والدكتور تامر صالح أستاذ بكلية الحقوق.



وأثنى الدكتور رضا سيد احمد عميد الكلية على الجهد المبذول من الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة ونواب رئيس الجامعة على سرعة الاستجابة وتجهيز المركز في وقت قياسي.



ويهدف المركز إلى تأهيل وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين للتعامل مع الشباب بما يتوافق وروح العصر، ورصد الحالات التي تتسم بميول قد تكون عنيفة أو لديها سلوك مغاير لزملائها ومحاولة دمجهم في الأنشطة المختلفة، وعقد دورات في التنمية البشرية، والتأهيل النفسي والاجتماعي، وذلك بالمشاركة مع الهيئات الحكومية المختلفة وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، ووزارة التضامن، ووزارة الشباب والرياضة.

شهدت كلية آداب بجامعة المنصورة فى محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، إفتتاح الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إفتتاح مركز تأهيل وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بكلية الآداب.