عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدء محادثات السلام السورية بدعم من روسيا في جنيف

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
Advertisements

اجتمع ممثلون عن المعارضة والحكومة السورية للمرة الأولى منذ بداية النزاع في عام 2011 لإجراء محادثات تهدف إلى صياغة دستور جديد للبلد الذي مزقته الحرب.

وقد اجتمعت اللجنة الدستورية السورية في جنيف لأول مرة يوم الأربعاء لإجراء المحادثات، تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن.

في حين أن المحادثات تحظى بدعم الأمم المتحدة، إلا أنها علامة واضحة على الدور الرئيسي لروسيا في الصراع ، حيث قام الرئيس السوري بشار الأسد حليف موسكو بسحق الكثير من المعارضة والتي تراجعت عنها واشنطن بسحب القوات هذا الشهر.

لقد كانت مبادرة موسكو من خلال عملية مدعومة من قبل تركيا وإيران هي الأخرى التي أتت بأحدث جولة من المحادثات.

ومن جانبه، طلب بيدرسن من الدول الأجنبية الابتعاد عن المحادثات والسماح لها بأن تكون "ملك لسوريا، وبقيادة سورية"، لكن وزراء الخارجية الروس والإيرانيين والأتراك كانوا جميعهم في جنيف لبدء المحادثات.

كما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية أن الوزراء أصدروا بيانًا مشتركًا يصرون فيه على "سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".

وفي إشارة أخرى إلى تأثير موسكو القوي على الإجراءات، وصلت الحكومة السورية وبعض أعضاء وفد المعارضة إلى جنيف على متن طائرة مستأجرة روسية، حسبما ذكرت الجارديان.

وقد واجهت اللجنة، التي تضم 50 مرشحًا من الحكومة السورية و 50 من المعارضة، تأخيرًا مستمرًا لأن الجانبين لم يتمكنا من الاتفاق على خيارات الأعضاء الخمسين النهائية، الذين يمثلون المجتمع المدني.

وقالت هيئه الاذاعه البريطانية ان بيدرسن دعا إلى "الصبر والمثابرة والاستعداد للتوصل إلى حل وسط".

لكن المراقبين قالوا انه من غير المحتمل ان يكون الأسد، الذي استعاد الكثير من جيشه في سوريا بدعم روسي وإيراني، مستعدا لتقديم العديد من التنازلات للمعارضة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت اللجنة ستصوغ دستورًا جديدًا من البداية أو ستراجع الدستور الحالي، والذي تم تنقيحه في عام 2012 ليشمل مقالًا يفيد بأن النظام السياسي يجب أن يكون ديمقراطيًا.

فقد فاز الأسد بالانتخابات الأخيرة، استطلاع عام 2014 الذي أدان على نطاق واسع باعتباره غير شرعي، مع ما يقرب من 89 في المئة من الأصوات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سوريا روسيا جنيف تركيا الاسد اخيرة

أخبار تهمك

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يومين

محمد صلاح يصدم الجماهير قبل مباراة ليفربول ضد أرسنال

منذ ساعتين و 48 دقيقة

غيابات بالجملة عن التشكيل المتوقع لكتيبة ليفربول ضد أرسنال

منذ ساعتين و 47 دقيقة

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة جديدة في الزمالك.. 24 مليون جنيه سنوياً راتب نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

140 ألف دولار تكاليف معسكر الأهلي في الإمارات

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ أقل من ساعة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ يوم

40 مليون يورو تحسم صفقة "المايسترو" لصالح مانشستر سيتي متفوقًا على برشلونة

منذ 42 دقيقة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يكتشف 5 مواهب في معسكر الأهلي بالإمارات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ يوم

نجم ليفربول الشاب يوضح من الأسرع بين صلاح وماني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ يوم

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أمريكا: سنستهدف نظام الأسد بـ"استراتيجية العزلة"

المبعوث الأممي إلى سوريا: مهمتي صعبة للغاية

الاتفاق على أسماء اللجنة الدستورية السورية خلال جولة أستانا الـ12

وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إلى دمشق

الأمم المتحدة تحث الحكومة السورية والمعارضة على إجراء تبادل الأسرى

"بوتين" يعلن انتهاء الأعمال القتالية في سوريا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:54 م

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

محمد صلاح يصدم الجماهير قبل مباراة ليفربول ضد أرسنال

04:56 م

أزمة جديدة في الزمالك.. 24 مليون جنيه سنوياً راتب نجم الفريق

05:46 م

40 مليون يورو تحسم صفقة "المايسترو" لصالح مانشستر سيتي متفوقًا على برشلونة

07:02 م

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status