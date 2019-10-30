خبير استراتيجي: جرائم قوات "أردوغان" في حق أكراد سوريا فتحت ملف مذابح الأرمن (فيديو)

قال بشير عبدالفتاح، المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تعقيبًا على القرار الأمريكي بإدانة مذابح الأتراك ضد الأرمن: "ملف جديد لأردوغان"، مشيرًا إلى أن القرار لم يعتمد في قانون تتبناه الولايات المتحدة؛ لذلك اعترض "اردوغان" عليه.



وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدي البلد" مساء الأربعاء، أن "أردوغان" يحاول أن عرقلة إصدار القانون ويراهن على علاقته الشخصية بـ دونالد ترامب، وعضويته في حزب الناتو، وعلى الدور الذي تقوم به تركيا لخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة.



ولفت إلى أنه لأول مرة يعترف مجلس النواب الأمريكي بـ الإبادة الجماعية للأرمن منذ 30 عامًا، متابعًا: " 30 دولة حول العالم تعترف بمذابح الارمن وإذا اعترفت بها أمريكا سيتبعها 130 دولة أخرى".



وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن جرائم قوات "أردوغان" في حق أكراد شمال سوريا فتحت ملف مذابح الأرمن، لافتا إلى أن هناك تقارير موثقة وشهادات الأهالي تؤكد حدوث مذابح في سوريا

