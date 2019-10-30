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ماذا بعد مقتل زعيم تنظيم داعش؟.. مكرم محمد أحمد يُجيب (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:15 م
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مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
أمنية فوزي
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علق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على مقتل أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، قائلًا إنه من الصعب أن ينهي مقتل هذا الرجل الإرهاب.

وأضاف "أحمد"، خلال حواره مع برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن هناك توقعات بازدياد العمليات الإرهابية، وتنفيذ عمليات انتقام في الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن داعش لا تزال رغم أنها فقدت الدولة، وفقدت معظم الأراضي التي كانت تحت سيطرتها، وعاصمتها، وأصبح التنظيم يعمل من جديد بلا دولة وبلا أرض محددة، ولكن داعش لا تزال قوية، ويوجد لديها ما بين 11 و14 ألف مقاتل.
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