ننشر تفاصيل اللقاء الإسبوعي لمحافظ دمياط مع المواطنين (صور)



خاطبت محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، لتنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بطلاء واجهات المباني، كما طالبتهم بسرعة تنفيذ قرارات الازالة الصادرة للمبانى ذات الخطورة الداهمة.



كما وجهت المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتحصيل رسوم النظافة والمتأخرات وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ووالالتزام بنقل تجمعات القمامة التى تم رفعها الى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور.



وقالت المحافظ ان هناك تقارير حول معدلات الأداء ونسبة تنفيذ التكليفات سواء طلاء الواجهات او إزالة التعديات، كما طالبت بضرورة مراجعة استعدادات فصل الشتاء خاصة بعد النوة الماضية، والتأكد من جاهزية المعدات لمواجهة الأمطار.



أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن بدء توزيع ٩.٧٣٦ ألف كارت فيزا للمستفيدين من برنامج " تكافل وكرامة" والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية لضمان حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا وكبار السن وذوى القدرات الخاصة ممن لا يتقاضون معاش ثابت.



وأوضحت المحافظ أنه سيتم توزيع عدد ٢٦٧ فيزا كارت معاش كرامة للاطفال اقل من ١٨ عام وتوزيع ٨.٧٧٣ ألف كارت معاش كرامة لمن فوق ١٨ عام بالإضافة إلى توزيع كروت معاش تكافل ضمان لعدد ٨ حالات وكذلك كروت تكافل لعدد ٨٨٨ حالة.



وأضافت محافظ دمياط أن عملية التوزيع تتم من خلال ١١ إدارة و٦١ وحدة اجتماعية على مستوى المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.



فى ذات السياق وجهت المحافظ إلى حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة تسليم كروت الفيزا للمستحقين بكل دقة والتيسير على المواطنين.



اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، محضر تسليم وتسلم ستاد دمياط الرياضى والذى وقعه كلا من محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة وأعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالقرار رقم ١٠٠٧ لسنة ٢٠١٩ تمهيدا للبدء في أعمال تطويره ورفع كفاءته.



يذكر أنه تم أخطار الوزارة لوضع أعمال تطوير ستاد دمياط الرياضى ضمن المرحلة الأولى بالخطة التى تقوم بتنفيذها وزارة الشباب والرياضة وفقا للبروتوكول المبرم مع جهاز المخابرات العامة لتطوير عدد من الاستادات بمختلف محافظات الجمهورية وذلك من خلال إسناد تلك الأعمال الى إحدى الشركات التابعة للجهاز.



قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بعقد اللقاء الأسبوعي، اليوم الأربعاء، للمحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأكيدًا على أهمية تفعيل التواصل مع مواطني المحافظة والتعرف منهم على المعوقات والمشاكل التي تواجههم في حياتهم اليومية والعمل على إيجاد حلول سريعة وفورية لها وتلبية إحتياجاتهم من الخدمات بما لايتعارض مع اللوائح والقوانين.ولخدمة المواطنين بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، وعددا من رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حيث إستمعت المحافظ خلال اللقاء لمطالب بعض المواطنين بمنطقة السيالة برصف الطريق، والذي وجهت المحافظ تعليماتها للتأكد من توصيل كافة المرافق الطريق حتى يتسنى البدء على وجه السرعة في رصف الطريق.كما ناقشت عددا من الشكاوى والإلتماسات والطلبات التى يأتى فى مقدمتها توفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية وفرص عمل بالقطاع الخاص.كما وجهت المحافظ بعض المواطنين بسرعة التقديم على معاش تكافل وكرامة، وواصلت تعليماتها ببحث بعض من هذه الشكاوى، وتشكيل لجان من الإدارات الهندسية للتاكد من دقة الطلبات مع ممثلى الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.