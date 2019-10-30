مايا دياب عن مظاهرات لبنان: "سكت الشارع هل تحققت الاحلام؟!"

نشرت المطربة مايا دياب، على حسابها الشخصي، عبر موقع التدوينات القصيرة "إنستجرام" صورة جديدة وعلقت عليها "هل سكت الشارع تحققت الأحلام؟ في فرص بالحياة احيانًا بتكون الأخيرة".





تفاعل الجمهور مع التويته





لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور مايا، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا :"مالازم تخلص هونن هيدي كانت البداية" وأضاف أخر "الله ينصركم".





أشهر أغاني مايا





أصدرت مايا، العديد من الاغاني بين اللهجة الخليجية واللبنانيه وقد حققت نسب مشاهدة عاليه وتفاعل لدي جمهورها ومن أشهر أغانيها أغنية يا نور العين ديو مع "مساري ،بعدو،يابا يابا، تبعد عني، برداني، سبع أرواح، كتير أوي كدة.





آخر أعمال مايا





يذكر أن اخر أعمال مايا، أغنية "يابا يابا"والذي طرحته علي طريقة الفيديو كليب علي قناتها الشخصية "يوتيوب" والتي حقتت نسبة مشاهدة عاليه، من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير.





كلمات الأغنية





قيداله صوابعي انا يابا العشرة

شمع في غيبته بصونه انا يابا بمليون سبع انا مش

بعارضه يابا واقوله يابا





علي حاجة لع لع لع بصحالة يابا من النجمة انا واستناه

لجل ان احبه انا يابا وابقى.

معاه بفضل اهاوده يابا وعمال يابا حبل الوصال يقطع

ما بقاش ينفع ما بيعجبوش





العجب يابا غلبت خلاص رجعني دارى يابا بقيت فرجة

للناس اخص علي اللي.

يحب وقلبه يكون لحبيبه مداس بسوي الهوايل علشان افضل

ارضيه وبذوق نفسي لجل





احلو انا في عينيه ما بخلتش ابدا عليه في حاجة وهو اتمرع

كاسر مجاديفي ولا كلمة

اسمعها حلوة وبقيت انسانة بالنسبة له بيعة وشروة فطبعه

القساوة وما فيش غلاوة يا ناس قلبي اتوجع.



