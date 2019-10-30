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40 مليون يورو تحسم صفقة "المايسترو" لصالح مانشستر سيتي متفوقًا على برشلونة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:02 م
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برشلونة
برشلونة
وكالات
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بات مانشستر سيتي الإنجليزي قريبًا من حسم صفقة مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بناء على رغبة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي.

وكشفت تقارير رياضية اليوم الأربعاء، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي عرض 40 مليون يورو على بريشيا للحصول على خدمات لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية، أن إدارة نادي "الشياطين الحمر" تتابع اللاعب الشاب صاحب الـ19 عاماً والملقب بـ"بيرلو الجديد".

وجذب تونالي الأنظار إليه بعدما قاد بريشيا إلى الأضواء، حيث أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يحظى باهتمام كبرى أندية أوروبا على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وتشيلسي وباريس سان جيرمان وميلان.

وشارك تونالي الثلاثاء في خسارة فريقه أمام إنتر ميلان متصدر جدول "الكالتشيو" بهدفين لواحد.

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