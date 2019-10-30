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انتظام معلول وجيرالدو في مران الأهلي.. وفايلر يخصص فقرة ترفيهية للاعبين

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:02 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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انتظم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق اليوم الأربعاء، بعد عودتهما من بلديهما وقضاء إجازة قصيرة بالتنسيق مع الجهاز الفني والإداري بالنادي.

وكان الثنائي معلول وجيرالدو، قد حصلا على راحة إضافية بالتنسيق مع الجهاز الفني والإداري بالنادي؛ للسفر إلى بلديهما وقضاء فترة إجازة قصيرة خلال فترة التوقف.


كما خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر فقرة ترفيهية للاعبين في مران الفريق شهدت تناقل الكرة باليد وذلك في إطار تنويع الوحدات التدريبية التي يحصل عليها اللاعبين خلال فترة توقف الدوري.

ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وذلك في إطار التحضير لمرحلة ما بعد فترة التوقف والتي تشهد استكمال الفريق لمشواره في بطولة الدوري الممتاز، ومواجهة النجم الساحلي في تونس نهاية نوفمبر المقبل في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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