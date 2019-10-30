"القطر بيولع".. جملة أثارت الرعب بين ركاب قطار الغلابة في قنا (القصة الكاملة)



وقال مصدر مسؤول بمحطة سكك حديد قنا، إنه أثناء وقوف قطار 81 المميز بمحطة السكة الحديد بقنا، حدث شرز كهربي في أسلاك الانارة، بعد احتكاكها في الأرض، الامر الذي أدى إلى صياح أحد الأشخاص في المواطنين بأن القطار يشتعل، ليبدأ المواطنون في محاولة الخروج من القطار.



ونفى المصدر ما تداوله البعض على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وقوع مصابين ونشوب حريق بمحطة سكك حديد قنا، مشيرًا الى أتن صياح الشخص بشكل هستيري أصاب الركاب والمواطنين بحالة من الخوف والقلق، داخل المحطة، لافتًا أن السبب هو تصاعد دخان محدود.



فيما أوضحت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد مغربي، رئيس مباحث بندر قنا، أنه أثناء تواجد القطار رقم 81 المميز، القادم من أسوان والمتجه إلى القاهرة، بمحطة سكك حديد قنا، تصاعدت أدخنة بين العربتين 5 و6، بسبب " شرز" وتلامس سلك كهربائي، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، لاتخاذ اللازم.



ودللت التحريات، على عدم وجود أي تلفيات أو مصابين، كما تداوله البعض، وأن القطار استأنف رحلته بعد تأخر لا يزيد عن 10 دقائق.



أثار صياح أحد الأشخاص الرعب بين ركاب قطار 81 المميز، أثناء توقفه بمحطة السكة الحديد بقنا، وذلك بعد تصياحه "القطر بيولع"، مما اثار حالة من الهرج والمرج بالقطار.