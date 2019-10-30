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مران الأهلي.. كواليس جلسة فايلر مع اللاعبين ووحيد يخوض تدريبات تأهيلية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:58 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم والذي يأتي قبل السفر إلى الإمارات لخوض معسكر، استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عند مواجهة النجم الساحلي التونسي نهاية نوفمبر المقبل.

يذكر ان الأهلي يطير إلى الإمارات صباح غد الخميس لبدء معسكره الخارجي.


وفي سياق أخر أدى محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا خفيفا على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض وحيد تدريبات جري حول الملعب على هامش المران الجماعي قبل أن يستكمل مرانه بخوض تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الإمارات صباح غد الخميس للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال مسابقة الدوري الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمواجهة النجم الساحلي نهاية نوفمبر المقبل.

كما خصص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة ترفيهية للاعبين في مران الفريق شهدت تناقل الكرة باليد وذلك في إطار تنويع الوحدات التدريبية التي يحصل عليها اللاعبين خلال فترة توقف الدوري.
ويستعد الأهلي للسفر إلى الإمارات صباح غدٍ الخميس للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عند مواجهة النجم الساحلي التونسي نهاية نوفمبر القادم في تونس.

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