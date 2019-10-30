محافظ الدقهلية: الأجهزة التنفيذية على أعلى جاهزية لمواجهة موجات الأمطار وتقلبات الطقس

صرح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، على جاهزية المحافظة والأجهزة التنفيذية بشتى قطاعاتها على الإستعداد الدائم والتام لمواجهة التقلبات الجوية وحالة الطقس، مشيرا إلى عمل غرفة الأزمات على مدار الساعة.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بأعضاء الجهاز التنفيذى بديوان عام المحافظة، موجها بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة ولا تصالح بعد نهاية أكتوبر الجاري وإعادة الشئ لأصله مسئولية الجهات التي قامت بالحفر

غرامة فورية للسيارات المخالفة لكارتة المواقف وإحالة المسئول للتحقيق.



وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم عقد اجتماع المجلس التنفيذي بحضور كافة أعضاء الجهاز لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات.



وشدد محافظ الدقهلية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستعداد الدائم لموجات الأمطار وتقلبات الطقس والجاهزية المستمرة لاحتمال حدوث حالات إعصار أخرى والصيانة الدورية لسيارات كسح وشفط تجمعات المياه.



ومن جهة أخرى شدد محافظ الدقهلية على إزالة كافة التعديات والمخالفات على أراضي الدولة بعد انتهاء الموعد المحدد مؤكدًا على أنه لا تصالح بعد نهاية أكتوبر الجاري وهو الموعد المحدد لانتهاء تقديم طلبات التصالح.



وأشار شاروبيم إلى أن إعادة الشئ لاصله في الشوارع والطرق مسئولية الجهات التي قامت بالحفر سواء كانت شركة المياه أو الكهرباء أو الغاز وعلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء متابعة الموضوع أولا بأول.



وشدد المحافظ على توقيع غرامة فورية للسيارات المخالفة والتى لم تلتزم بدفع قيمة بون "كارتة" التحميل دفع قيمة بون "كارتة" التحميل وإحالة مسئول الموقف الذى لا يؤدي عمله للتحقيق على أن يبدأ التطبيق بعد الإعلان عن المخالفة بالمواقف لموعد نهاية العام الجاري وبعدها يتم التطبيق.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه سيتم البدء في إجراء المكاتبات والمخاطبات إلكترونيا وسنبدأ بادارات الديوان العام للمحافظة ثم يتم ربطها بكافة الوحدات المحلية والمديريات.



وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة إجراء صيانة شاملة لاعمدة الانارة بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة الكهرباء لتجنب وقوع أي حوادث محتملة،وشدد على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن بتشجيع وتسهيل إجراءات المشاركة المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية ورجال الأعمال لتطوير المنازل في القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة.



وشدد محافظ الدقهلية على مدير هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من تجهيز 29 مدرسة لدخولها الخدمة خلال 10 أيام وبدء الدارسة الفعلية بها لتخفيف الكثافة بالفصول وتوفير الخدمة التعليمية في أقرب مكان لابنائنا الطلاب في مختلف مراحل التعليم.