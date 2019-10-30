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النحس يضرب أوراوا قبل مواجهة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:56 م
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أوراوا ريد والهلال
أوراوا ريد والهلال
أميرة فطيم
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تحدث نادي أوراوا ريد الياباني عن آخر مستجدات إصابة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يوكي موتو.

ويستضيف الهلال فريق أوراوا ريد الياباني، يوم 9 نوفمبر المقبل، على ملعب محيط الرعب، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر.

كشف نادي أوراوا ريد، أن الكشف الطبي الذي خضع له مهاجمه يوكي موتو، بين تعرضه لإصابه قوية في الكتف ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أشهور، وحاجته إلى إجراء عملية جراحية، مما يعني تأكيد غيابه عن مباراة ذهاب وإياب النهائي الآسيوي في الرياض.


وكان فريق أوراوا قد أعلن تعرض مدافعه تاكويا أوكي، لإصابة قوية في الكاحل، وحاجته للراحه لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، مما يعني تأكد غيابه عن مباراة الذهاب، إلى جانب غياب شوساكو حارسه الأساسي بسبب تراكم البطاقات.

وضرب نادي أوراوا ريد الياباني موعدًا مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب، فيما خطف الهلال بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1.
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