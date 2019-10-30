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هاني رمزي يساند الشعب العراقي: "يارب أحفظ العراق من شر الفتن"

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:41 م
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هاني رمزي
هاني رمزي
الفجر الفني
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ساند الفنان هاني رمزي، الشعب العراقي الذي ينتفض في الشوار الآن مطالبًا بعزل الحكومة اعتراضًا على الضرائب التي تقوم بفرضها على الشعب.

وكتب "رمزي"، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا:"يارب أحفظ العراق من شر الفتن وأنصر الشعب العراقى على كل المكايد ⁧‫#العراق‬⁩ ⁧‫#العراق_ينتفص‬⁩ ⁧‫#عراقيين‬⁩".

حيث شهدت مدن كثيرة في العراق العديد من المظاهرات يوم الثلاثاء، تضامنا مع المواطنين المحتجين في ساحة التحرير في العاصمة ببغداد.

وأصدرت السلطات العراقية، قرارًا برفع الحجب المفروض منذ نحو شهر على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.

واستعان المواطنون العراقيون، ببرامج خاصة كانت تمكنهم من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وواتساب وغيرها بدون ابان الحظر.

ونقلت منصات التواصل الاجتماعي بالعراق، معظم الأحداث بساحات الاحتجاج والاعتصامات والأحداث المرافقة لها في بغداد وبقية المدن العراقية طوال موجتي المظاهرات في مطلع أكتوبر الجاري و25 منه.

وقطعت الحكومة العراقية الانترنت كلياً في موجة الاحتجاجات الأولى ثم عادت فرفعت الحجب عنه لكنها أبقته على منصات التواصل الاجتماعي حتى اليوم.

وامتدت الاحتجاجات إلى العديد من المحافظات الجنوبية، التي يغلب عليها الشيعة، وفرضت السلطات حظر التجول وأغلقت الإنترنت لعدة أيام في محاولة لإخماد الاضطرابات.

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