هاني رمزي يساند الشعب العراقي: "يارب أحفظ العراق من شر الفتن"

وكتب "رمزي"، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا:"يارب أحفظ العراق من شر الفتن وأنصر الشعب العراقى على كل المكايد ⁧‫#العراق‬⁩ ⁧‫#العراق_ينتفص‬⁩ ⁧‫#عراقيين‬⁩".

حيث شهدت مدن كثيرة في العراق العديد من المظاهرات يوم الثلاثاء، تضامنا مع المواطنين المحتجين في ساحة التحرير في العاصمة ببغداد.

وأصدرت السلطات العراقية، قرارًا برفع الحجب المفروض منذ نحو شهر على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.





واستعان المواطنون العراقيون، ببرامج خاصة كانت تمكنهم من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وواتساب وغيرها بدون ابان الحظر.



