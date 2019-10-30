Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ قنا يتابع فعاليات الملتقي التوظيفي الـ 39 في ثاني أيامه بمدينة فرشوط (صور)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، فعاليات الملتقى التوظيفي التاسع والثلاثين بمدينة فرشوط الذي تنظمه ادارة تشغيل الشباب بالمحافظة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وأضاف الهجان خلال تفقده فعاليات الملتقى، أنه يشارك به عدد ٣٤ شركه خاصة ويوفر ٣ آلاف فرصة عمل في القطاعات الوظيفية المختلفة تتضمن فرص عمل لنسبة الـ ٥٪ من ذوي الاحتياجات الخاصة لافتا إلى أنه تم تخصيص أماكن في الملتقى للجهات المانحة للشباب الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة فضلًا عن توفير مكان خاص لريادة الأعمال وذلك للتوجيه المهني المناسب عبر مراكز التدريب المنتشرة في المحافظة.

وأوضح الهجان أن فعاليات الملتقى تقام علي مدار ثلاثة ايام حيث انطلقت فعالياته أمس بالإستاد الرياضي بمدينة قنا وتقام اليوم بنادي الاسرة بمدينة فرشوط وتختتم غدا فعالياته بقاعة ريماس بمدينة قوص.

وأشار الى أنه تم اختيار المدن الثلاث في وسط وجنوب وشمال المحافظة لتخفيف أعباء الانتقال على الشباب والفتيات الراغبين في التقدم لشغل الوظائف بالشركات المشاركة في الملتقى مضيفا أن هذا الملتقي يعد حلقة في سلسلة الملتقيات التوظيفية التي نظمتها محافظة قنا خلال السنوات الماضية والتي اسفر عنها توفير اكثر من 40 الف فرصة عمل للشباب.

وأكد المحافظ على أن هذه الملتقيات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحد من البطالة مشيرا إلى أن معدل البطالة بدأ في التراجع بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية حيث انخفضت نسبة البطالة الي 9.3 % وهو نتيجة لما تقوم به الدولة من مشروعات قومية كبرى وما يُعقد من ملتقيات توظيف تُسهم في توفير فرص عمل كريمة ولائقة لشباب مصر الواعد.

وقدم محافظ قنا شكره للشركات المشاركة في الملتقي والقائمين على تنظيمه من الجهات التنفيذية والمعنية بملفي التشغيل والشباب بالمحافظة، وحث الهجان الشباب المتقدمين على ضرورة المثابرة والتفاني في العمل لاكتساب الخبرات مما قد يساعدهم في اقامة مشروعاتهم الخاصة مستقبلا.

محافظ قنا يتابع فعاليات الملتقي التوظيفي الـ 39 في ثاني أيامه بمدينة فرشوط (صور)
محافظ قنا يتابع فعاليات الملتقي التوظيفي الـ 39 في ثاني أيامه بمدينة فرشوط (صور)
محافظ قنا يتابع فعاليات الملتقي التوظيفي الـ 39 في ثاني أيامه بمدينة فرشوط (صور)
محافظ قنا يتابع فعاليات الملتقي التوظيفي الـ 39 في ثاني أيامه بمدينة فرشوط (صور)
محافظ قنا يتابع فعاليات الملتقي التوظيفي الـ 39 في ثاني أيامه بمدينة فرشوط (صور)
محافظ قنا يتابع فعاليات الملتقي التوظيفي الـ 39 في ثاني أيامه بمدينة فرشوط (صور)
محافظ قنا يتابع فعاليات الملتقي التوظيفي الـ 39 في ثاني أيامه بمدينة فرشوط (صور)
محافظ قنا يتابع فعاليات الملتقي التوظيفي الـ 39 في ثاني أيامه بمدينة فرشوط (صور)
محافظ قنا يتابع فعاليات الملتقي التوظيفي الـ 39 في ثاني أيامه بمدينة فرشوط (صور)
محافظ قنا يتابع فعاليات الملتقي التوظيفي الـ 39 في ثاني أيامه بمدينة فرشوط (صور)
محافظ قنا يتابع فعاليات الملتقي التوظيفي الـ 39 في ثاني أيامه بمدينة فرشوط (صور)
محافظ قنا يتابع فعاليات الملتقي التوظيفي الـ 39 في ثاني أيامه بمدينة فرشوط (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

ميسي يقهر كريستيانو رونالدو ويكسر أبرز أرقامه

منذ ساعة و 15 دقيقة

أزمة جديدة في الزمالك.. 24 مليون جنيه سنوياً راتب نجم الفريق

منذ ثلث ساعة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ يوم

140 ألف دولار تكاليف معسكر الأهلي في الإمارات

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح يصدم الجماهير قبل مباراة ليفربول ضد أرسنال

منذ ساعة و 12 دقيقة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ يوم

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ يوم

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ يوم

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يكتشف 5 مواهب في معسكر الأهلي بالإمارات

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

غيابات بالجملة عن التشكيل المتوقع لكتيبة ليفربول ضد أرسنال

منذ ساعة و 11 دقيقة

غيابات بالجملة عن التشكيل المتوقع لكتيبة ريال مدريد ضد ليجانيس

منذ ساعة و 14 دقيقة

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 8 ساعات

نجم ليفربول الشاب يوضح من الأسرع بين صلاح وماني

منذ 40 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:56 م

محمد صلاح يصدم الجماهير قبل مباراة ليفربول ضد أرسنال

نجم ليفربول الشاب يوضح من الأسرع بين صلاح وماني

05:28 م

أزمة جديدة في الزمالك.. 24 مليون جنيه سنوياً راتب نجم الفريق

05:46 م

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

10:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status