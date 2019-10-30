محافظ قنا يتابع فعاليات الملتقي التوظيفي الـ 39 في ثاني أيامه بمدينة فرشوط (صور)



وأشار الى أنه تم اختيار المدن الثلاث في وسط وجنوب وشمال المحافظة لتخفيف أعباء الانتقال على الشباب والفتيات الراغبين في التقدم لشغل الوظائف بالشركات المشاركة في الملتقى مضيفا أن هذا الملتقي يعد حلقة في سلسلة الملتقيات التوظيفية التي نظمتها محافظة قنا خلال السنوات الماضية والتي اسفر عنها توفير اكثر من 40 الف فرصة عمل للشباب.



وأكد المحافظ على أن هذه الملتقيات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحد من البطالة مشيرا إلى أن معدل البطالة بدأ في التراجع بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية حيث انخفضت نسبة البطالة الي 9.3 % وهو نتيجة لما تقوم به الدولة من مشروعات قومية كبرى وما يُعقد من ملتقيات توظيف تُسهم في توفير فرص عمل كريمة ولائقة لشباب مصر الواعد.



وقدم محافظ قنا شكره للشركات المشاركة في الملتقي والقائمين على تنظيمه من الجهات التنفيذية والمعنية بملفي التشغيل والشباب بالمحافظة، وحث الهجان الشباب المتقدمين على ضرورة المثابرة والتفاني في العمل لاكتساب الخبرات مما قد يساعدهم في اقامة مشروعاتهم الخاصة مستقبلا.





تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، فعاليات الملتقى التوظيفي التاسع والثلاثين بمدينة فرشوط الذي تنظمه ادارة تشغيل الشباب بالمحافظة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.وأضاف الهجان خلال تفقده فعاليات الملتقى، أنه يشارك به عدد ٣٤ شركه خاصة ويوفر ٣ آلاف فرصة عمل في القطاعات الوظيفية المختلفة تتضمن فرص عمل لنسبة الـ ٥٪ من ذوي الاحتياجات الخاصة لافتا إلى أنه تم تخصيص أماكن في الملتقى للجهات المانحة للشباب الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة فضلًا عن توفير مكان خاص لريادة الأعمال وذلك للتوجيه المهني المناسب عبر مراكز التدريب المنتشرة في المحافظة.وأوضح الهجان أن فعاليات الملتقى تقام علي مدار ثلاثة ايام حيث انطلقت فعالياته أمس بالإستاد الرياضي بمدينة قنا وتقام اليوم بنادي الاسرة بمدينة فرشوط وتختتم غدا فعالياته بقاعة ريماس بمدينة قوص.