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برشلونة يتمسك ببقاء نجمه ويرفض رحيله

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:52 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يرفض نادي برشلونة الإسباني رحيل متوسط ميدانه التشيلي أرتورو فيدال خلال الميركاتو الشتوي المقبل بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.

وكشفت تفارير إعلامية في إسبانيا بأن النادي الكتالوني لا يفكر على الإطلاق في رحيل اللاعب التشيلي في يناير المقبل.

وذكرت شبكة "ESPN" الإسبانية بأن البارسا لا يفكر في رحيل فيدال، هو أساسي في الملعب وفي غرفة الملابس، فالفيردي لا يريد رحيل التشيلي.

وأضافت بأن اللاعب التشيلي يعتمد عليه الإسباني أرنستو فالفيردي هذا الموسم مع الفريق وساهم في فوز برشلونة أمس على بلد الوليد 5-1 في الليجا.

وتابعت الشبكة بأن برشلونة لن يمانع من رحيل الكراوتي إيفان راكيتيتش في يناير المقبل.

وأشارت إلى أن النادي منفتح لعروض تتراوح قيمتها بين 25 و 30 مليون يورو من أجل إيفان راكيتيتش.
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