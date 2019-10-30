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خضوع 142 موظفًا بمجلس شبين القناطر لتحليل المخدرات

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:49 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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أعلن المهندس غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أنه تم اليوم الأربعاء، خضوع 142 موظف وعامل بمجلس موظف شبين لفحص تعاطي المخدرات، وذلك من خلال اللجنة المشكلة من وزارة التنمية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأشار غريب، في تصريحات صحفية، أنه جرى عمل التحاليل اللازمة لجميع العاملين وسائقي مجلس مدينة شبين القناطر، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وتحت رعاية الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ بشأن الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وعلي جانب آخر قال رئيس مجلس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أنه توجه بلجنة من المجلس للتحقيق في واقعة إنطلاق قطار المرج بالمحطة دون سائق والتي جرت "أمس" حيث تبين الواقعة تمت في قطار المرج شبين والذي كانت محطته الأخيرة بشبين القناطر، مشيرًا إلى أن العاملين بالمحطة استطاعوا السيطرة على الموقف في دقائق معدودة حيث لم يتجاوز القطار مزلقان السكة الحديد المجاور للمحطة وتم ربطه دون وقوع خسائر أو إصابات.

أشار رئيس المدينة أنه جرى إرسال لجنة تحقيق من الهيئة لكشف ملابشات الحادث وأنه جري إستدعاء ناظر المحطة للقاهرة للخضوع للتحقيق من قبل مسئول هيئة السكة الحديد.
 
كان النائب محمود بدر عضو البرلمان عن شبين القناطر قد أعلن اليوم تفاصيل الواقعة حيث قال عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" "أمس" حصلت واقعة غريبة جدًا في البلد عندي "شبين القناطر" قطر المرج اتحرك لوحده بدون سائق بعد ما وصل المحطة بدقائق وطبعا الناس مكنتش لحقت تنزل وحصل حالة ذعر كبيرة بين الناس وبدأوا ينطوا م القطر بشكل عشوائي وفي حالات اغماء ولولا ستر ربنا علينا كانت هتبقي كارثة.. اول ما الناس كلموني حاولت التواصل أكتر من مرة مع رئيس هيئة السكك الحديدية وكنت كل اللي بطلبه تحقيق في الواقعة عشان نعرف سببها ايه ونضمن عدم تكرارها وللأسف مكانش في رد ارسلت له رسالة بالموضوع فكان الرد برسالة منه " هنبقي نشوف الموضوع يا باشا " ولا حياة لمن تنادي حتي هذه اللحظة".

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