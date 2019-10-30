Advertisements
Advertisements
Advertisements

أزمة جديدة في الزمالك.. 24 مليون جنيه سنوياً راتب نجم الفريق

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
هاني عصام
Advertisements

 

بات مسئولو نادي الزمالك مجبرين على دفع راتب التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط  بداية من الموسم الجاري.

 

ويعتبر فرجاني هو الأغلى بين لاعبي الزمالك في الوقت الحالي مقارنة بباقي اللاعبين سواء على الصعيد المحلي أو القاري

 

 وأصبح الزمالك هو المطلوب بدفع قيمة راتبه والذي يعتبر الأغلى من بين كل لاعبي الفريق حيث يصل  إلى مليون ونصف مليون مليون دولار في الموسم الواحد، أي قرابة 24 مليون جنيه مصري.

 

ويعتبر فرجاني من أهم لاعبي الزمالك بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق خلال الموسم الماضي والرغبة في مواصلة المشوار بنجاح.

 

واستغل لاعبو الزمالك الأجانب فترة الراحة التي حصلوا عليها والتي وصلت إلى 6 أيام في السفر إلى بلادهم لقضاء أجازة هناك قبل العودة وإستئناف التدريبات مرة أخرى بعد خوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.

 

وتأهل الزمالك لدوري المجموعات الافريقي بعد التغلب على بطل السنغال بهدف نظيف في لقاء الإياب ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة، وتعويض الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

 

ويستأنف الفريق مبارياته في مسابقة الدوري أمام إنبي، في الوقت الذي ستكون أولى المواجهات على الصعيد القاري أمام مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات وهي مباراة صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس وخبراته الكبيرة على الصعيد القاري

 

وجاءت القرعة كالآتي:

 

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى ، مازيمبى الكونغولى ، زيسكو يونايتد ، الزمالك.

 

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي ، الهلال السودانى ، بلاتنيوم الزامبى ، الأهلى.

 

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر ، صن داونز الجنوب أفريقى ، بترو أتلتيكو  ، الوداد المغربى.

 

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، فيتا كلوب الكونغولى ، الترجى التونسي.

 

وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي بسبب ارتباط المنتخب الأوليمبي بخوض منافسات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، وكانت آخر المواجهات التي لعبها الفريق على الصعيد القاري أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، وعلى الصعيد المحلي أمام المقاولون العرب والفوز بهدفين لهدف ببطولة الدوري.

 

ويستأنف الفريق مبارياته في مسابقة الدوري أمام إنبي، في الوقت الذي ستكون أولى المواجهات على الصعيد القاري أمام مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات وهي مباراة صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس وخبراته الكبيرة على الصعيد القاري.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فرجاني ساسي الزمالك أخبار الزمالك

أخبار تهمك

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ يوم

محمد صلاح يصدم الجماهير قبل مباراة ليفربول ضد أرسنال

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ يوم

140 ألف دولار تكاليف معسكر الأهلي في الإمارات

منذ حوالي 3 ساعات

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يكتشف 5 مواهب في معسكر الأهلي بالإمارات

منذ أقل من ساعتين

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة جديدة في الزمالك.. 24 مليون جنيه سنوياً راتب نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ يوم

غيابات بالجملة عن التشكيل المتوقع لكتيبة ليفربول ضد أرسنال

منذ ساعة و 13 دقيقة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ يوم

غيابات بالجملة عن التشكيل المتوقع لكتيبة ريال مدريد ضد ليجانيس

منذ ساعة و 16 دقيقة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة

ميسي يقهر كريستيانو رونالدو ويكسر أبرز أرقامه

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم ليفربول الشاب يوضح من الأسرع بين صلاح وماني

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

حقيقة الأزمة التي أشعلها كريستيان جروس في الأهلي

الزمالك يتمسك بمشاركة الأجانب بعد التوقف

مفاجأة.. الزمالك يعرض 10 ملايين جنيه لضم عمر جابر

إنبي يختار ملعب مباراة الزمالك في الدوري

3 أندية تطلب نجم الزمالك

الزمالك يقرر الإطاحة بنجمه ويعيد طائره المهاجر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:56 م

محمد صلاح يصدم الجماهير قبل مباراة ليفربول ضد أرسنال

نجم ليفربول الشاب يوضح من الأسرع بين صلاح وماني

05:28 م

أزمة جديدة في الزمالك.. 24 مليون جنيه سنوياً راتب نجم الفريق

05:46 م

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

10:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status