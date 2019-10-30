"محلية البرلمان" توصى بحل مشكلات طرق البحيرة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن مشاكل الطريق الزراعى من أبو حمص لكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وأوضح النائب بحل مشكلات الطريق، مشيرا إلى عدم وجود يوتيرن شرعى، مما يتسبب فى تكرار الحوادث وإزهاق أرواح المواطنين، بسبب اتجاه السيارات فى الاتجاه المعاكس.



وأوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بسرعة إنهاء يوتيرن قانونى فى الطريق حفاظا على سلامة المواطنين، ولمواجهة مشكلة تكرار الحوادث على هذا الطريق وإزهاق أرواح المواطنين، مطالبة من هيئة الطرق والكبارى ومحافظة البحيرة، بالرد كتابيا في أقرب وقت بما تم اتخاذه من إجراءات.



كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبين محمد الدامى ومحمد عمارة، بشأن انهيار كوبريى السيد أفندي، وعبد الجليل نوح بمركز الدلنجات محافظة البحيرة، ما أدى إلى إغلاق الطريق، وتأخر وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال إصلاحهما.

