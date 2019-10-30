Advertisements
Advertisements
Advertisements

“رابط Yalla شوت” مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY كورة لايف PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
رابط يلا شوت مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر ، يستعد ليفربول بطل أوروبا ومتصدر الدوري الانجليزي لمواجهة آرسنال في إطار دور ال16 من كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب سان باولو، فاز الريدز في اللقاء الماضي حين أُقيمت بينه وبين توتنهام الإنجليزي تمكن ليفربول من تسجيل هدفين مقابل هدف ويأمل في أن ينطلق من خلال أرسنال إلى حسم صدارة الدوري.

تنطلق مباراة ليفربول وارسنال اليوم الاربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية 2019-20 في موعد المحدد بصوت المعلق علي محمد علي في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة في الدور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية .

 
تعرف على موعد مباراة ليفربول وارسنال في كأس الرابطة الانجليزية :
القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ضد ليفربول بي إن سبورت 2، الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي وكأس الرابطة لعام 2019/2020، والتي ستكون مساء اليوم الاربعاء، وسيكون موعد مشاهدة مباراة ليفربول ضد آرسنال في بث مباشر.

Advertisements

أخبار تهمك

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ يوم

140 ألف دولار تكاليف معسكر الأهلي في الإمارات

منذ حوالي 3 ساعات

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 8 ساعات

نجم ليفربول الشاب يوضح من الأسرع بين صلاح وماني

منذ 43 دقيقة

غيابات بالجملة عن التشكيل المتوقع لكتيبة ليفربول ضد أرسنال

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يكتشف 5 مواهب في معسكر الأهلي بالإمارات

منذ أقل من ساعتين

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ يوم

غيابات بالجملة عن التشكيل المتوقع لكتيبة ريال مدريد ضد ليجانيس

منذ ساعة و 17 دقيقة

ميسي يقهر كريستيانو رونالدو ويكسر أبرز أرقامه

منذ ساعة و 18 دقيقة

أزمة جديدة في الزمالك.. 24 مليون جنيه سنوياً راتب نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

محمد صلاح يصدم الجماهير قبل مباراة ليفربول ضد أرسنال

منذ ساعة و 15 دقيقة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ يوم

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ يوم

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:56 م

محمد صلاح يصدم الجماهير قبل مباراة ليفربول ضد أرسنال

نجم ليفربول الشاب يوضح من الأسرع بين صلاح وماني

05:28 م

أزمة جديدة في الزمالك.. 24 مليون جنيه سنوياً راتب نجم الفريق

05:46 م

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

10:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status