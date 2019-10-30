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غادة والي: الشكاوى من أهم التحديات التي نواجهها في وزارة التضامن

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:38 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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أعربت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن فخرها بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والذي تم إصدراه في شهر أغسطس الماضي بعد 3 أعوام على تطويره لتجديد القانون المعمول به منذ عام 1979، مشيرة إلى أنه القانون القديم يمثل زمن أخر وظروف أخرى فكان هناك احتياج لعمل قانون موحد للتأمينات والمعاشات لتحقيق هذا الجزء من الحماية الاجتماعية. 

وقالت والي إن الشكاوى من أهم التحديات التي تواجهها في وزارة التضامن حيث لا ينكن الاعتماد على طريقة واحدة لمعرفة ما يحدث، مشيرة إلى أنها لديها فريق عمل لكنهم لا يستطعون معرفة الحقيقة الكاملة، مؤكدة على أهمية مواقع التواصل الاجتماعي لأن الناس بشكل عام تشتكي من خلالها لذلك فهي طريقة من الطرق لمعرفة المشكلات، لكنها أشارت إلى أن تطوير نظام الشكاوى هام جدا لأنه يساعد على جمع الكثير من المعلومات وتحليلها. 

وأضافت أنه من الأهمية أيضا الاعتماد على المجتمع المدني لأن الشراكة معهم على تجعلنا نعرف ما يحدث على الأرض، مضيفة أن الوزارة لديها أيضا لجان المسؤولية المجتمعية وهم 1900 لجنة من المواطنين المتطوعين يساعدونا في التعرف على الأخطاء الخاصة بالقبول والاستبعاد من البرنامج. 

وشددت على أهمية الاعتماد على أكثر من جهة لمعرفة الحقائق والمشكلات، مشيرة إلى أن الجميع في مصر يتكاتف ويساعد بعضه البعض. 

وقالت إن أهم عوامل النجاح في العمل أن يكون لديك فريق جيد يعمل بجدية والتزام، مشيرة إلى أن الوزارات القديمة تحتاج أن تدرب وترفع من كفاءة العاملين وهو تحد كبير، ومعربة عن سعادتها بالشراكة مع القطاع الخاص. 

ولفتت  إلى أن هناك تحد آخر أن وزارة التضامن الاجتماعي ليست مميكنة، مؤكدة أن الوزارة تحتاج إلى توفير الميكنة في مكان كل العاملين فيه يعملون بأيدبهم بأيديهم وهي مشكلة مشتركة بيننا وبين كثير من الدول النامية، مؤكدة أن الميكنة تحدي ورفع كفاءة الموظفين وإقناعهم أن يكونوا جزء من التغيير تحدي آخر تعمل عليه الوزارة بحماس كبير.
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