3 رسائل من إدارة الزمالك لميتشو

قدم مسئولو نادي الزمالك بعض النصائح للصربي ميتشو المدير الفني للفريق من أجل تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة وعودة الفريق إلى الطريق الصحيح.

وأكد مسئولو النادي للمدرب على ثقتهم الكاملة في قدراته وإمكانياته مع ضرورة تصحيح الأخطاء التي وقعت في الفترة الماضية.

كما طلب مسئولو النادي من المدرب بعلاج الجانب البدني بسبب تراجع اللاعبين من الناحية البدنية مع نهاية المباريات رغم أننا لازالنا في بداية الموسم وهو ما كان ملحوظ بشكل كبير خاصة أن الفريق سيواجه ضغط مباريات كبير بعد التوقف.

الأمر الثالث يتمثل في تلاشي مشكلة الإصابات المتكررة لدى اللاعبين والتي ظهرت بشدة في الفترة الماضية والتعرف على أسباب ذلك سواء لزيادة الحمل التدريبي أو ما شابه ذلك.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد أعلن عن ضم الخماسي محمد عواد ومحمود علاء وطارق حامد وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو من قائمة الزمالك.