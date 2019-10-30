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قطع مياه الشرب عن جميع عزب بحري المحمودية بالإسكندرية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:38 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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أعلنت شركة المياه بالإسكندرية أنه نظرًا لأعمال الصيانة لخط المياه المغذي لعزب خورشيد، شرق المحافظة، فسيتم قطع المياه، غدًا الخميس في الساعة الحادية عشرة صباحًا، عن جميع العزب بحري المحمودية من عزبة تحيمر البحرية حتى عزبة شاكر جمال التوفيقية.

وأضافت شركة المياه، في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم فتح المياه فور الانتهاء من الإصلاح، كما أهابت الشركة بأهالي المناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من المياه.
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