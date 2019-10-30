Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليمن.. نكشف سير المعارك بجبهة "الفاخر" بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:27 م
Advertisements
جبهة الفاخر
جبهة الفاخر
الشحات غريب
Advertisements
كشف الإعلامي اليمني مرزوق الصيادي أن جبهة الفاخر باليمن تشهد في هذة الاثناء مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة من جهة ومليشيات الحوثي الانقلابيه من جهة أخرى ، حيث حاولت المليشيات بالتسلل إلى تبة " الرمد " التي يسطير عليها أبطال القوات المشتركة، ويجري التعامل مع المجموعة المتسللة في حين تدرو مواجهات بالاسلحة المتوسطة و الثقيلة بين الطرفين.

 


وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن المواجهات تدور في منطقة حبيل العبدي ومفرق الطريق الرابط بين الفاخر وبيت الشرجي غربآ فيما مدفعية المقاومه الجنوبية قامت بظرب أهداف تابعة للمليشيات في مرخزة .

 

 

وأضاف أن ثلاثة من مسلحي الحوثي الذي نفذ محاولة التسلل الى تبة الرمد سقطوا قتلا ولاتزال جثثهم في اسفل التبة.

 


وتواصل القوات المشتركة مسنودة بالحزام الأمني في جبهة العود بمحافظة الضالع، منذ أمس التقدم بإتجاه بيت الشرجي وسط إحتدام معارك ضارية وعنيفة بمختلف أنواع الأسلحة.

 


وتلقت مليشيا الحوثي الإيرانية ضربات خلفت عشرات القتلى والجرحى، وتعيش المليشيات حالة إنهيار كبير وتقهقر وفرار جماعي لعناصرها من ساحة المواجهات.

 

وتتوالى الانتصارات فبعد تحرير منطقة الفاخر شنت القوات هجوماً عنيفاً على مليشيات الحوثي في جبهة الأزارق، حيث تمكنت القوات الجنوبية من تحرير مواقع عدة أهمها موقع لكمة ورزان وموقع القرن ولكمة اليهودي وموقع الأساس وموقع نقطة مقطار وجميعها مواقع تقع حدودية تابعة إدارياً لمنطقة الحشاء.

 

كما شنت قوات الحزام الأمني مسنودة بوحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية عملية عسكرية استباقية وخاطفة سيطرت خلالها على موقع "الذاري" المطل على قرية "ذيبان" غربي مديرية قعطبة بالضالع.

 

وواصلت القوات تقدمها صوب مواقع تبة القراميد، وهي مواقع عسكرية تتمركز فيها مليشيات الحوثي في باب غلق بقعطبة.

 

وشهدت بلدة شخب اشتباكات عنيفة كما شنت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني هجوماً حوثياً عنيفاً في جبهة باب غلق واحدة من أشرس جبهات القتال بمديرية قعطبة مكبدة المليشيات خسائر جديدة تضاف إلى رصيد انتكاساتهم المتتالية بمختلف جبهات الضالع.

Advertisements

أخبار تهمك

ميسي يقهر كريستيانو رونالدو ويكسر أبرز أرقامه

منذ ساعة و 18 دقيقة

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ يوم

أزمة جديدة في الزمالك.. 24 مليون جنيه سنوياً راتب نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ يوم

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ يوم

140 ألف دولار تكاليف معسكر الأهلي في الإمارات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يكتشف 5 مواهب في معسكر الأهلي بالإمارات

منذ أقل من ساعتين

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 8 ساعات

نجم ليفربول الشاب يوضح من الأسرع بين صلاح وماني

منذ 43 دقيقة

غيابات بالجملة عن التشكيل المتوقع لكتيبة ريال مدريد ضد ليجانيس

منذ ساعة و 17 دقيقة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ يوم

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

محمد صلاح يصدم الجماهير قبل مباراة ليفربول ضد أرسنال

منذ ساعة و 15 دقيقة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة

غيابات بالجملة عن التشكيل المتوقع لكتيبة ليفربول ضد أرسنال

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:56 م

محمد صلاح يصدم الجماهير قبل مباراة ليفربول ضد أرسنال

نجم ليفربول الشاب يوضح من الأسرع بين صلاح وماني

05:28 م

أزمة جديدة في الزمالك.. 24 مليون جنيه سنوياً راتب نجم الفريق

05:46 م

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

10:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status