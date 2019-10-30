القابضة للقناة: تنفيذ خطة التطهير شبكات الصرف الصحي

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، ان الشركة تعمل علي ضرورة الاهتمام بتنفيذ خطة التطهير والصيانة الشاملة لشبكات الصرف الصحي ورفع كفاءتها للحفاظ على استمرار تقديم الخدمة وزيادة العمر الافتراضي للشبكات.



وأشار الي تم الانتهاء من أعمال تطهير خط الدخول ١٧٠٠ وبيارات محطة رفع صرف صحي قرية ابوعطوة بمعرفة فرق الصيانة والشبكات بقطاع الإسماعيلية.



وأكد محمد عبد السلام نائب رئيس الشركة، أن اللواء عبد الحميد أعطى توجيهات مشددة لرؤساء القطاعات الجغرافية والمناطق باستمرار عمليات التطهير وفقا للخطة الموضوعة والتى تتزامن مع استعدادات الشركة لمواجهة أى مشاكل تتعلق بسقوط الأمطار أو السيول وزيادة التصرفات، والتعامل الفورى مع اى بلاغات تتعلق بأغطية بالوعات الصرف الصحى التي تتعرض للسرقة مع سرعة تعويضها بأغطية جديدة حرصًا علي سلامة المواطنين.

