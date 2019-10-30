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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول NOW

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:24 م
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بوابة الفجر
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رابط كورة اونلاين موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية حيث سيشهد ليل الأربعاء خصمان قديمان يتجهان إلى المعركة مرة أخرى بينهما، حيث  يستضيف ليفربول آرسنال في الجولة الرابعة من كأس الرابطة، لم يشهد يورغن كلوب خسارة فريقه على أرضه في جميع المسابقات منذ هزيمته أمام تشيلسي 2-1 في الجولة الثالثة من كأس الرابطة الإنجليزية في سبتمبر 2018، في هذه الأثناء، شاهد أوناي إيمري رجاله يتعادلون  2-2 على أرضه أمام كريستال بالاس بعد أن تقدموا بفارق هدفين، لقد كان أداء مخيبا للآمال من المدفعية.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال
موعد المباراة الأربعاء 30 أكتوبر
توقيت المباراة     19:30 (بتوقيت جرينتش)
الملعب الانفيلد
قناة تلفزيونية الناقلة بي ان سبورت
الحكم؟    أندريه مارينر



قد يضطر يورغن كلوب إلى الاستغناء عن العديد من اللاعبين الأساسيين،  انطلق محمد صلاح بعد ظهر يوم الأحد متأثرًا بإصابة في الكاحل، وسيغيب أيضا لديجك بسبب إصابة في (الساق) وجويل ماتيب (الركبة) فيما لا يزال  ناثانيل كلاين يتعافى من (إصابة الرباط الصليبي) وجوردان الشقيري (ربلة الساق).


على الرغم من عدم وجود أي غيابات بشأن الإصابة غير  ريس نيلسون (الركبة)، فمن المحتمل أن يقوم إيمري بإجراء العديد من التغييرات على فريقه كما فعل في الدوري الأوروبي هذا الموسم، أمثال حارس المرمى إيمي مارتينيز، الظهير الأيمن هيكتور بيليرين ولاعب الوسط جو ويلوك، قد يعودان جميعًا إلى الجانب الآخر.


تبقى علامات استفهام حول إدراج غرانيت تشاكا في أعقاب فوزه يوم الأحد، حيث يعتقد أن الاجتماعات الداخلية تجري على مدار الأسبوع لتحديد عقوبة مناسبة للاعب خط الوسط السويسري.


التشكيل المتوقع ليفربول ضد أرسنال
ليفربول:    أدريان. ميلنر ، لوفرين ، جوميز ، روبرتسون ؛ أوكسلايد تشامبرلين ، هندرسون ، كيتا ؛ لالانا ، ماني ، اوريجي

أرسنال :    مارتينيز. بيليرين، موستافي،هولدينغ  ،كولاسيناك، ويلوك ، توريرا ، مايتلاند نايلز ؛ سميث رو ، ساكا ، مارتينيلي


ستكون المباراة التي ستقام يوم الأربعاء هي الاجتماع التنافسي 228 بين الجانبين – وفاز ليفربول بـ 88 من هؤلاء، متفوقًا على آرسنال الذي حقق 78 فوزًا ، مع انتهاء الـ 61 المتبقية بالتعادل.


يظل نادي ميرسيسايد بدون هزيمة في المواجهات التسعة الأخيرة مع فريق شمال لندن، حيث فاز بخمسة منها، بما في ذلك آخر مباراتين بالدوري في أنفيلد.


بقي ليفربول لم يخسر طوال شهر أكتوبر في جميع المسابقات على الرغم من المباريات الصعبة ضد توتنهام،  مانشستر يونايتد وليستر، حقق كلوب 13 هدفًا لفريقه هذا الشهر، على الرغم من أنه سيشعر بخيبة الأمل بلا شك من جانب دفاع  فريقه، حيث لم يحتفظ بشباكه نظيفة في جميع المسابقات منذ مباراة الدوري الممتاز ضد شيفيلد يونايتد في سبتمبر.

 

على الرغم من تفوقه في الدوري الأوروبي وفي الجولة الثالثة من كأس الرابطة الإنجليزية ضد نوتنغهام فوريست، لم يتمكن أرسنال إلا من تحقيق انتصار وحيد في الدوري الممتاز طوال شهر أكتوبر، حيث حقق الفوز 1-0 على بورنموث قبل الاستراحة الدولية.

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