ارتفاع هامشي للبورصة الأمريكية في مستهل التعاملات

استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع هامشي، مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم‭ ‬.







مع إعلان تباطؤ نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 1.9 بالمائة، وإضافة القطاع الخاص 125 ألف وظيفة في أكتوبر، ومواصلة الشركات ا الإفصاح عن نتائج الأعمال الفصلية .





وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 39.29 نقطة بما يعادل 0.15 بالمئة ليصل إلى 27110.71 نقطة.





وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 2.85 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 3039.74 نقطة.





وقفز مؤشر ناسداك المجمع 7.42 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 8284.28 نقطة.