Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر يونايتد يستهدف ضم "بيرلو الجديد" مقابل 40 مليون يورو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:11 م
Advertisements
ساندرو تونالي
ساندرو تونالي
وكالات
Advertisements
يتابع مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن كثب لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي نجم نادي بريشيا وأحد المواهب المميزة بالدوري الإيطالي .

ووفقا لما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن إدارة نادي "الشياطين الحمر" تتابع اللاعب الشاب صاحب الـ19 عاماً والملقب بـ"بيرلو الجديد" تمهيدا لضمه الفترة القادمة .

وسيعرض النادي الإنجليزي 40 مليون يورو على بريشيا للحصول على خدمات الموهبة الصاعدة .

وجذب تونالي الأنظار إليه بعدما قاد بريشيا إلى الأضواء، حيث أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يحظى باهتمام كبرى أندية أوروبا. 

وشارك تونالي الثلاثاء في خسارة فريقه أمام إنتر ميلان متصدر جدول "الكالتشيو" بهدفين لواحد.

Advertisements

أخبار تهمك

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 14 ساعة

"ليه مش في بالنا إن النهاية قريبة".. تفاصيل جديدة حول ضحية "قطار 934"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ يوم

140 ألف دولار تكاليف معسكر الأهلي في الإمارات

منذ أقل من ساعتين

"عربي سني".. معلومات عن المخبر الذي أبلغ عن أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 7 ساعات

قطة بمكياج كامل.. ياسمين عبدالعزيز تثير رعب جمهورها

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

فيديو كليب "السلطان" لمحمد رمضان يتخطى حاجز الـ5 ملايين مشاهدة

منذ ساعة و 26 دقيقة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 22 ساعة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يكتشف 5 مواهب في معسكر الأهلي بالإمارات

منذ أقل من نصف ساعة

ماذا قال "فيفا" عن عيد ميلاد محمود الخطيب (صاحب الأقدام الذهبية)

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:57 م

140 ألف دولار تكاليف معسكر الأهلي في الإمارات

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

10:36 ص

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status