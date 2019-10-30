Advertisements
مانشستر يونايتد يستهدف ضم "بيرلو الجديد" مقابل 40 مليون يورو
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:11 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
يتابع مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن كثب لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي نجم نادي بريشيا وأحد المواهب المميزة بالدوري الإيطالي .
ووفقا لما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن إدارة نادي "الشياطين الحمر" تتابع اللاعب الشاب صاحب الـ19 عاماً والملقب بـ"بيرلو الجديد" تمهيدا لضمه الفترة القادمة .
وسيعرض النادي الإنجليزي 40 مليون يورو على بريشيا للحصول على خدمات الموهبة الصاعدة .
وجذب تونالي الأنظار إليه بعدما قاد بريشيا إلى الأضواء، حيث أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يحظى باهتمام كبرى أندية أوروبا.
وشارك تونالي الثلاثاء في خسارة فريقه أمام إنتر ميلان متصدر جدول "الكالتشيو" بهدفين لواحد.
Advertisements