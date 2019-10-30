مانشستر يونايتد يستهدف ضم "بيرلو الجديد" مقابل 40 مليون يورو

وسيعرض النادي الإنجليزي 40 مليون يورو على بريشيا للحصول على خدمات الموهبة الصاعدة .





وجذب تونالي الأنظار إليه بعدما قاد بريشيا إلى الأضواء، حيث أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يحظى باهتمام كبرى أندية أوروبا.





وشارك تونالي الثلاثاء في خسارة فريقه أمام إنتر ميلان متصدر جدول "الكالتشيو" بهدفين لواحد.