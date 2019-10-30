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"المالية" تعلن تأهل 5 بنوك لترويج السندات الدولارية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:17 م
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وزارة المالية
وزارة المالية
أحمد الشيخ
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أعلنت وزارة المالية تأهل خمسة بنوك استثمارية دولية؛ للترويج للطرح الجديد من السندات الدولية بعملة الدولار فى أسواق المال العالمية؛ ضمن برنامج التمويل بموازنة العام المالي الجاري (٢٠١٩/ ٢٠٢٠).

وقالت وزارة المالية أن بنوك: (Citi Bank – JP Morgan - BNP Paribas – Natixis - Standard Chartered ) تأهلت كمديرين للطرح ومروجين ومتلقين للاكتتاب، حيث تعتزم الوزارة المالية، القيام بطرح جديد للسندات الدولية بعملة الدولار فى أسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الاستفادة القصوى من تحسن الظروف الاقتصادية الحالية بالأسواق الناشئة، وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية، فى ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب علي السندات الدولية المصرية، الذى ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة التمويل.

وأكدت الوزارة أن  مروجي الطرح  من كبري البنوك الاستثمارية المتخصصة في طرح السندات الحكومية عالميًا ومنها من له مركز حالي بمصر، كما تأهل مكتب المستشار القانوني المحلى (مكتب التميمي ومشاركوه) ومكتب المستشار القانوني الدولي (Dechert)، كمستشار دولي.
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الكلمات المفتاحية

وزارة المالية موازنة العام الجاري السندات الدولارية اداوات الدين

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