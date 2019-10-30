"المالية" تعلن تأهل 5 بنوك لترويج السندات الدولارية

أعلنت وزارة المالية تأهل خمسة بنوك استثمارية دولية؛ للترويج للطرح الجديد من السندات الدولية بعملة الدولار فى أسواق المال العالمية؛ ضمن برنامج التمويل بموازنة العام المالي الجاري (٢٠١٩/ ٢٠٢٠).



