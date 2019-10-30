نادي القاهرة يستضيف بطولة نجوم السباحة التوقيعية الجمعة القادم





وجاء استضافة البطولة بحمام سباحة نادي القاهرة بفضل العلاقات الطيبة والوثيقة التي تربط مجلس ادارة النادي برئاسة المهندس عمرو حسونة بالمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري وعضو اللجنة الأوليمبية.





ويشارك في البطولة نخبة من الاندية منهم اندية الزمالك والصيد والجزيرة والاهلي والزهور وهليوبوليس والشمس وسموحه وسينكرو فان ونيو جيزة وبالم هيلز وطلائع الجيش الي جانب مشاركة نادي القاهرة الرياضي مستضيف البطولة.





ووجه مجلس ادارة نادي القاهرة برئاسة المهندس عمرو حسونة الدعوة لاعضاء النادي لمشاهدة وقائع البطولة ودعم وتشجيع فريق النادي والفرق الأخرى اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا .





وتقام البطولة تحت اشراف ودعم المهندس عمرو حسونة رئيس مجلس الادارة و الكابتن عماد مدبولي بطل السباحة و عضو المجلس.





يستضيف نادي القاهرة الرياضي برئاسة المهندس عمرو حسونة فعاليات بطولة نجوم السباحة التوقيعية "الووتر باليه ستارز" من 6 سنوات حتي 12 سنة بنات التي ينظمها الاتحاد المصري للسباحة بعد غد الجمعة .