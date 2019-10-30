أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 30/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || "مشار" يحث على تأجيل حكومة الوحدة الوطنية





اتهمت المعارضة الرئيسية في جنوب السودان الحكومة اليوم الأربعاء بالفشل في المضي قدمًا في اتفاق سلام ودعت إلى تأخير لمدة ستة أشهر في تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما ألقي بظلالها على الجهود المبذولة لإنهاء سنوات القتال.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || بومبيو يدعو لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو القادة السياسيين في لبنان على المساعدة في تشكيل حكومة جديدة تستجيب لاحتياجات شعبه بعد استقالة سعد الحريري كرئيس للوزراء إثر احتجاجات ضخمة ضد الطبقة الحاكمة والفساد.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || إغلاق السفارة الإسرائيلية في روسيا













