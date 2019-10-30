أسماء أبو اليزيد: "فخورة إني بنت فنون جميلة وبنت اتيليه المسرح"

أعربت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عن سعادتها بانتمائها لاتيليه المسرح بكلية الفنون الجميلة، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشرت صورة لسطح الكلية، وعلقت على الصورة قائلة :"سطح مبنى العميد بكلية الفنون الجميلة او بمعنى أصح المسرح بتاع الكلية "اتيليه المسرح"، المكان اللي قضيت فيه احلى أوقات و اتعلمت فيه حاجات كتير وعرفت ناس حلوة اوي و شاطرة اوي و هما من اقرب الناس ليا لحد دلوقتي، المكان شكله اتغير كتير بعد كده لما اشتغلنا فيه بايدينا و من قلبنا، واكيد اتغير لما اجيال تانية بعدنا اشتغلت فيه و حطت حتة من روحها، فخورة إنى بنت فنون جميلة و بنت اتيليه المسرح".وفى سياق آخر، يشار أن أسماء شاركت مؤخرا فى فيلم "الممر"، والفيلم بطولة كلا من :أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد حسني، هند صبري، محمد فراج، أسماءأبو اليزيد، محمد جمعة، وأخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق، وتم عرضه بالسينمات فى موسم عيد الفطر الماضى، وعرض على شاشه التلفزيون فى احتفالات نصر أكتوبر المجيد.يشار أن أسماء خاضت الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "هوجان"، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، عارفة عبد الرسول، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، محمد أسامة أوس أوس، هاجر أحمد، وحققت من خلال دور نوجا نجاحا كبيرا.وتنتظر أسماء حاليا عرض مسلسلها الجديد "الأنسة فرح"، والمسلسل سيتم عرضه على أربعة أجزاء، و هو مكون من 90 حلقة، و مأخوذ من فورمات أجنبى، وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت واخراج أحمد الجندى ومن المقرر عرضه فى شهر نوفمبر القادم.