Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسماء أبو اليزيد: "فخورة إني بنت فنون جميلة وبنت اتيليه المسرح"

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:04 م
Advertisements
أسماء أبواليزيد
أسماء أبواليزيد
هبة أحمد
Advertisements
أعربت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عن سعادتها بانتمائها لاتيليه المسرح بكلية الفنون الجميلة، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشرت صورة لسطح الكلية، وعلقت على الصورة قائلة :"سطح مبنى العميد بكلية الفنون الجميلة او بمعنى أصح المسرح بتاع الكلية "اتيليه المسرح"، المكان اللي قضيت فيه احلى أوقات و اتعلمت فيه حاجات كتير وعرفت ناس حلوة اوي و شاطرة اوي و هما من اقرب الناس ليا لحد دلوقتي، المكان شكله اتغير كتير بعد كده لما اشتغلنا فيه بايدينا و من قلبنا، واكيد اتغير لما اجيال تانية بعدنا اشتغلت فيه و حطت حتة من روحها، فخورة إنى بنت فنون جميلة و بنت اتيليه المسرح".

وفى سياق آخر، يشار أن أسماء شاركت مؤخرا فى فيلم "الممر"، والفيلم بطولة كلا من :أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد حسني، هند صبري، محمد فراج، أسماءأبو اليزيد، محمد جمعة، وأخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق، وتم عرضه بالسينمات فى موسم عيد الفطر الماضى، وعرض على شاشه التلفزيون فى احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

يشار أن أسماء خاضت الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "هوجان"، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، عارفة عبد الرسول، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، محمد أسامة أوس أوس، هاجر أحمد، وحققت من خلال دور نوجا نجاحا كبيرا.

وتنتظر أسماء حاليا عرض مسلسلها الجديد "الأنسة فرح"، والمسلسل سيتم عرضه على أربعة أجزاء، و هو مكون من 90 حلقة، و مأخوذ من فورمات أجنبى، وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت واخراج أحمد الجندى ومن المقرر عرضه فى شهر نوفمبر القادم.

View this post on Instagram

ده سطح مبنى العميد بكلية الفنون الجميلة او بمعنى اصح المسرح بتاع الكلية "اتيليه المسرح" 😍 المكان اللي قضيت فيه احلى أوقات و اتعلمت فيه حاجات كتير و عرفت ناس حلوة اوي و شاطرة اوي و هما من اقرب الناس ليا لحد دلوقتي المكان شكله اتغير كتير بعد كده لما اشتغلنا فيه بايدينا و من قلبنا واكيد اتغير لما اجيال تانية بعدنا اشتغلت فيه و حطت حتة من روحها فخورة اني بنت فنون جميلة و بنت اتيليه المسرح ♥️ #فوفا #fofa #facultyoffinearts #ateliehelmasrah #أتيليه_المسرح

A post shared by Asma Abulyazeid أسماءأبواليزيد (@asma.abulyazeid) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن من القلب مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اسماء ابو اليزيد اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 14 ساعة

ماذا قال "فيفا" عن عيد ميلاد محمود الخطيب (صاحب الأقدام الذهبية)

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يكتشف 5 مواهب في معسكر الأهلي بالإمارات

منذ أقل من نصف ساعة

140 ألف دولار تكاليف معسكر الأهلي في الإمارات

منذ أقل من ساعتين

قطة بمكياج كامل.. ياسمين عبدالعزيز تثير رعب جمهورها

منذ حوالي 5 ساعات

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ يوم

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 19 ساعة

"عربي سني".. معلومات عن المخبر الذي أبلغ عن أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 7 ساعات

"ليه مش في بالنا إن النهاية قريبة".. تفاصيل جديدة حول ضحية "قطار 934"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 22 ساعة

فيديو كليب "السلطان" لمحمد رمضان يتخطى حاجز الـ5 ملايين مشاهدة

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

في أول حوار لها.. المغربية نادية كوندا: أشبه "كنزة" في خفة الدم وبفكر استقر في مصر

شاهد.. برومو فيلم "الكويسين" لـ أحمد فهمي (فيديو)

ننشر قائمة الجوائز الكاملة لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية (صور)

شاهد.. 100 صورة من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

محمد إمام يُشيد بدور ميرنا نورالدين في "هوجان": لفتت نظري من العام الماضي (صورة)

شاهد كيف داعب أوس أوس جمهوره من قلب بيروت (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:57 م

140 ألف دولار تكاليف معسكر الأهلي في الإمارات

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

10:36 ص

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status