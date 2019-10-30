وزير التعليم العالي يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمي باﻹسكندرية



جاء ذلك عقب تلقى الوزير تقريرا قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة حول جهود لجنة الضبطية القضائية التي تم تشكيلها من قبل الوزارة لضبط الكيانات الوهمية.



وأشار التقرير إلى أنه بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة الكيان المذكور، تبين قيامه بعدم تنفيذ تعهد صاحب المنشأة شفاهة بإزالة اليافطات التي تحمل اسم جامعة تامبيرا الفنلندية من أمام المقر الإداري، بالإضافة إلى الإعلان عن جامعة وهمية لم يصدر لها قرار من الوزارة مما يوهم الطلاب أنها جامعة معترف بها.



ووجه الوزير بإغلاق الكيان الوهمي لعدم حصوله على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالي، وفي ضوء ذلك تم إصدار قرار بإغلاق المنشأة، وتم إبلاغ محافظة الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة في تنفيذ قرار الغلق.



كما وجه الوزير بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بالجامعات والمعاهد الخاصة المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي.



أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بغلق "كيان وهمي" باسم (جامعة النخبة، تاميرا) ومقرها الإداري في شارع أحمد شوقي - رشدي بالإسكندرية؛ وذلك لقيامها بمزاولة أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالي.