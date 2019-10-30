Advertisements
تعرف على عروض اولاد رجب شهر نوفمبر وجوائز العملاء بمناسبة عيد ميلاده
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:47 م
Advertisements
Advertisements
عروض اولاد رجب شهر نوفمبر
طرحت سلاسل محلات اولاد رجب على مستوى الجمهورية الكثير من العروض والخصومات على العددي من المنتجات التسلع التى تلقي اقبالا كبيرا من المستهلكين وتأتى هذه العروض بمناسبة مرور 49 عام على تأسيس أولاد رجب في مصر فضلا عن تقدبم العددي من الهدايا والجوائز وسحوبات على سيارات بمناسبة احتفالات عيد ميلاده.
جوائز أولاد رجب في عيد ميلاده
تستمر عروض اولاد رجب بمناسبة عيد ميلاده في الفترة من 27 اكتوبر الجارى إلى 12 نوفمبر المقبل وتضمنت ايضا العددي من المسابقات ومن اهمها السحب على جوائر وهدايا كبيرة منها 3 سيارات و اجهزى كهربائية وتلفزيونات وهواتف محمولة في حالة اشترى المستهلك بقيمة 500 جنيها فيما أكثر، ليس ذلك وحسب وإنما تشمل الهدايا كوبونات خصم وقسائم شراء من اى فروع من فروع لاود رجب بقيمة 400 جنيه وذلك من خلال التسجل برقم البون والبيانات على اللينك http://bit.ly/2BIwat1
عروض اولاد رجب على السلع الغذائية
من اهم العروض أيضًا هى (المراعي لانشون سادة وبالزيتون والبهارات، فرجللو لانشون دجاج وزيتون كلاماتا، لبنيتا زبادي فراولة او خوخ ، جرين لاند جبنة انواع و فافرسكوف جبنة ريكفورد مثلث، جبنة بريزيدون انواع، فضلا عن عروض الاسماك التى تضمنت سمك بوريد وكذلك جمبري وسط وديط رومي مجمد و رويال سمان مجمد و فرجللو هوت دوج بقري و فرجللو سجق عائلي ، المراعي فرانكفورتر بقري و ميتلاند هوت دوج و مونتانا بامية ممتازة او ملوخية و بطاطس فارم فريتس او بوم فريت بطاطس , بصل احمر و تفاح احمر وتفاح اصفر مستورد , لحكم بلدي كباب حلة او اسكالوب , فخدة بتلو او ريش بتلو بالعظم استرالي , كبدة ضاني مستوردة , ستار مكرونة فجر ارز فاخر و المستقبل ارز.
Advertisements