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خادم الحرمين يستقبل الرئيس البرازيلي.. والأخير يعرب عن سعادته بزيارة المملكة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:36 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
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التقي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، جايير بولسونارو رئيس البرازيل، حيث كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

ومن جانبه، أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز، عن ترحيبه بالرئيس البرزيلي والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس جايير بولسونارو، سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة غداء تكريماً لرئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، والوفد المرافق له، وقد حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز. 

كما حضر الاستقبال كلا من، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد. 

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