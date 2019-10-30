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اعتمدي تسريحة الشعر المبلل بهذه الخطوات

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:46 م
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الشعر المبلل
الشعر المبلل
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تريدين اعتماد تسريحة الشعر المبلل، عليك عزيزتي اتباع هذه الخطوات التي تسهل عليك تطبيق تسريحة الشعر المبلل، ببساطة:

1- عند الاستحمام، لا تكتفي بالشامبو بل استخدمي أيضاً البلسم لتزيدي لمعان شعرك.

2- بعد الاستحمام قومي بتجفيفه جيداً، من ثمّ سرّحيه بمكواة الشعر لكي يصبح مالساً. كما يمكنكِ تركه على طبيعته إذا كنت تفضّلينه متموّجاً.

3- عليكِ أن تختاري بين مزيج الزيوت أو الجيل للحصول على لوك الشعر المبلول. ففي الحالة الأولى عليكِ مزج زيت جوز الهند بنوع آخر من الزيوت المنعّمة الموجودة في الصيدلية حسب اختيارك، لتقومي في ما بعد بتمرير الخليط بين خصلات شعرك من الأمام إلى الخلف مستعينة بمشط عريض الأسنان. 

4- لا تنسي استخدام مثبّت الشعر للحفاظ على هذا الستايل لأطول وقت ممكن.
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الكلمات المفتاحية

خطوات تسريحة الشعر المبللل تسريحة الشعر المبلل الشعر المبلل

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