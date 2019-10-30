مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 1.29% بختام التعاملات

بورصة السعودية





إختتمت بورصة السعودية تعاملات اليوم الأربعاء علي إرتفاع ، وصعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى" بنسبة 1.29% رابحا 99.15 نقطة ليغلق عند مستوى 7792.76 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.76% رابحا 70.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4064.24 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 103.4 مليون سهم بقيمة 3 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 151 شركة، فيما تراجعت 25 شركة.









وعن أداء القطاعات بسوق السعودية ، فقد ارتفع 19 قطاعا على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.61%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.98%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.92%، أعقبه قطاعى الطاقة والإعلام والترفيه بنسبة 1.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.64%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.93%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.79%.

وعن الأسهم الاكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة السعودية اليوم ، جاء سهم "تشب" عفي مقدمة الأسهم المرتفعة بنمو نسبته 6.34%، ثم مجموعة صافولا بنسبة 5.52%، ثم اللجين بنسبة 4.30%، فيما تصدر سهم "مجموعة الحكير" قائمة التراجعات وبهبوط بلغت نسبته 4.81% ثم جبسكو بنسبة 1.31%، ثم أسواق العثيم بنسبة 1.29%