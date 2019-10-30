تصرفات تكشف لكِ خيانة زوجك.. تعرفي عليها

نعرض لكِ بعض التصرفات التي تكشف لكِ خيانة زوجِك، لسهولة التصرف بطريقة صحيحة تليق بكما:





الاهتمام بمظهره جيدا

إن لم يكن زوجكِ يهتم بمظهره في السابق، فأعلمي أنه لا يبادر بهذا التصرف من دون أن تكون هناك رغبة في أن يثير إعجاب إمراة ما، فربما يكون ذلك دليلًا كبيرًا على خيانته لكِ.





- لا يهتم لأموركِ كالسابق

عدم اهتمام الزوج بأمور زوجته يعني أنه لم يعد يحبها مثل الأول، على سبيل المثال لا يلاحظ لون شعركِ الجديد، وثوبكِ المميز، وتغييركِ لرائحة عطرِك، وقد يدل ذلك أيضًا على أنه يهتم بتفاصيل امراة أخرى.





- الهروب من المنزل والمشاجرة الكثيرة

المشاجرة على أقل الأسباب يعني أنّ الزوج لا يحتمل أيّ أمر يخص المنزل، وبالتالي يبحث عن راحته في مكان آخر.