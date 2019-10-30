بث بطولة أمم إفريقيا للشباب أرضيًا على 'تايم سبورت'

كشف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تفاصيل بث بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.



وقال حسين زين، إن بث البطولة بنفس طريقة بث بطولة أمم إفريقيا الماضية التي أقيمت في مصر، بنقلها أرضيًا على قناة تايم سبورتس.



وأوضح زين، أن الهيئة الوطنية للإعلام وفّرت جميع الإمكانيات لتصوير البطولة بأفضل صورة ممكنة للمشاهد، لافتًا إلى تجهيز سيارات بث على أعلى مستوى، فضلا عن تعزيز شارة البث الأرضي في كل محافظات مصر لنقلها عبر قناة تايم سبورتس بأعلى جودة ممكنة.



من جانبه، أكد المخرج إبراهيم مبارك، مدير البرامج الرياضية بالقناة الأولى، أن الهيئة جهّزت خطة على أعلى مستوى تتعلق بإخراج وبث المباريات، ولكننا ننتظر حاليًا إعلان الجداول الخاصة بإخراج المباريات فقط لبدء العمل على الفور.



وأوضح “مبارك”، أن التلفزيون جهّز جميع الترتيبات الخاصة بإخراج المباريات، حتى تخرج بصورة مثالية مثلما حدث مع بطولة الأمم الإفريقية.



