مؤشر سوق دبي المالي يربح نحو 15 نقطة بختام جلسة الأربعاء

سوق دبي المالي





أنهت بورصة دبي تعاملات جلسة اليوم ، الأربعاء علي إرتفاع ، وصعد المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.55% رابحا 14.99 نقطة ليغلق عند مستوى 2754.69 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 128.1 مليون سهم محققة ما قيمته 163.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2616 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 20 سهما، وانخفض 11 سهما، وإستقر سهمين.

وقطاعياً ، إرتفع 5 قطاعات ببورصة دبى في مقدمتها قطاع العقارات بنسبة 1.62%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.55%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.42%.

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة دبي اليوم فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.68%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.91%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.68%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 1.96%.