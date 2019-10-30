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وكيل مجلس النواب: قرارات النائب العام الجديدة تحفظ كرامة المواطن

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:29 م
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بوابة الفجر
إسلام شعراوي
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أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بالقرارات الإدارية التي اتخذها النائب العام المستشار حمادة الصاوي، والتي تقضي بوجود ممثل للنيابة في الفترة المسائية حتى العاشرة مساءًا على مدار الشهر وفي أيام العطلات الرسمية والأجازات، مؤكدًا أن هذا القرار يحقق العدالة الناجزة ويحفظ كرامة الإنسان المصري.

وأوضح وهدان، أن المواطن كان يتعرض للحبس عدد ساعات معينة نتيجة عدم وجود نيابة مسائية أو نتيجة إجازة للنيابة في العطلات والإجازات الرسمية وهذا القرار سيقضي على هذا الأمر بشكل يخدم سير العدالة في مصر وحفظ كرامة المصريين.

وأشار سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إلى أن المحاكم كمكان للفصل بين المتقاضين، يجب أن يتناسب عددها وعتادها مع الزيادة المضطردة في عدد القضايا المطلوب انجاز الفصل فيها، وكذا زيادة عدد القضاة الذين يديرون السلطة القضائية في الدولة، بما يتناسب مع الكم الهائل التي تتكدس به المحاكمة، وبما يتناسب أيضا مع القوانين الكثيرة والتشريعات المتعددة.
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الكلمات المفتاحية

وكيل مجلس النواب سليمان وهدان

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